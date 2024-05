Des efforts sont consentis par les responsables du commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) à Blida en vue de relever le nombre des adhérents à cette organisation, en encourageant notamment l’adhésion des filles, a-t-on appris, samedi auprès du commissaire local des SMA.

"La wilaya compte actuellement plus de 10.000 adhérents aux rangs des SMA, repartis sur 80 groupes scouts, et nous œuvrons à porter ce nombre à 15.000 dans les prochaines années", a indiqué Abdelkrim Belargaâ, en marge de la célébration de la Journée nationale des scouts et de la commémoration du 83e anniversaire de la mort du fondateur des SMA, le chahid Mohamed Bouras, le 27 mai 1941.

"Notre objectif est d’avoir des groupes scouts dans la totalité des 25 communes de Blida, sachant que les SMA sont représentés dans 22 communes", a-t-il ajouté, notant que les efforts seront axés dans les prochaines années sur l'ouverture de nouveaux groupes dans les communes de Chréa, Oued Djer et Souhane.

La commune de Bouinane compte actuellement le plus grand nombre de groupes scouts à l’échelle de la wilaya, soit 11 groupes englobant plus d’un millier d’adhérents, suivie par Ouled Yaich, avec cinq (5) groupes, puis El-Affroune, Boufarik et Ben Khelil, selon les chiffres fournis par le même responsable.

Selon le commissaire adjoint, le commandant Mohamed Ramdhani, le commissariat des SMA de Blida "œuvre de façon particulière à encourager l’adhésion de la gente féminine aux fins de relever le nombre des scouts filles estimé actuellement à plus de 4.000, parallèlement à l’encouragement de la création des groupes de scouts et guides dédiés exclusivement aux filles".

La célébration de la Journée nationale des scouts, abritée par le complexe régional des sports militaires de la 1ère région militaire "Chahid Bouhedja Ali", a été notamment marquée par l'organisation de défilés animés par près de 3.500 scouts, outre des expositions sur l'histoire des SMA, entre autres.

Une exposition sur les SMA est, également, organisée pour une durée de cinq (5) jours au Centre d’information régionale de la 1ère région militaire "Chahid Mohamed Madi.

Des hommages ont été aussi rendu, à l’occasion, par les autorités locales aux doyens locaux du mouvement scout, outre le renouvellement de la convention signée avec la direction locale des moudjahidine, portant sur l’implication des SMA dans la célébration de différents événements nationaux et historiques dans l’objectif d’inculquer les valeurs nationales aux jeunes SMA.