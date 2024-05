Les triplettes d'Aïn Taya messieurs et d'Alger dames ont remporté les trophées du Championnat d'Algérie de pétanque des sourds jeu court, qui a pris fin vendredi en nocturne au Boulodrome " 20 août 55" de Skikda.

La triplette d'Aïn Taya s'est imposée en finale face à leur adversaire d'El Meniaa sur le score de 13 à 7. La troisième place est revenue à l'équipe de Skikda. Chez les dames, nette domination du club CSA dames d'Alger, qui a remporté ses trois matchs devant ceux de Bejaia, Tissemsilt et Bechar.

Selon les organisateurs, le niveau technique de la compétition a été jugé "appréciable" chez les messieurs et " moyen" chez les dames et les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions, dans une ambiance festive et conviviale.

Ce Championnat d'Algérie de deux jours, organisé par le club sportif des sourds de la wilaya de Skikda, en collaboration avec la Fédération sportive algérienne des sourds et la direction de la Jeunesse et des Sports locale, a regroupé 24 clubs, dont quatre en dames qualifiés des phases régionales.

Les vainqueurs ont été récompensés par des trophées et des cadeaux, lors de la cérémonie de clôture, en présence des membres de la Fédération sportive des sourds d'Algérie et de représentants de la direction de la Jeunesse et des Sports locale et quelques personnalités sportives.