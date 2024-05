La sélection algérienne (messieurs/dames) de para-athlétisme a terminé à la neuvième place au classement final des Mondiaux 2024, clôturés ce samedi à Kobe (Japon).

A l'issue de la neuvième et dernière journée de cette compétition, organisée du 17 au 25 mai au pays du soleil levant, la sélection algérienne totalisait treize médailles : 5 or, 4 argent et 4 bronze.

Les cinq médailles d'or algériennes ont été obtenues par Nassima Saïfi (disque/F57), Safia Djelal (poids/F57), Ahmed Mehideb (Club F32) et Skander Djamil Athmani, ayant réussi le doublé sur 100m et 400m T13.

Les quatre médailles en argent, elles, ont été l'œuvre de Walid Ferhah (Club F32), Lazhar Ziamni (poids F38), Mohamed Berrahal (200m/T51) et Abdelkrim Keraï (1500m/T38).

Enfin, les quatre médailles en bronze ont été décrochées par Abdellatif Baka (1500m/T13), Fakhreddine Thelaïdjia (400m/T36), Mokhtar Didane (100m/T36) et Nassima Saïfi (poids/F57). Cette 11e édition des Championnats du monde para-athlétisme a été reportée haut la main par la Chine, ayant totalisé 87 médailles (33or, 30 argent et 24 bronze), se plaçant ainsi devant le Brésil (2e) avec 42 médailles (19 or, 12 argent et 11 bronze), au moment où l'Ouzbékistan a complété le podium, avec treize breloques (7 or, 4 argent et 2 bronze).