Le paysage médiatique national s'est enrichi d'un nouveau quotidien d'information "La Voie d'Algérie", dont le premier numéro est paru lundi avec l'ambition de s'imposer comme "une référence dans le traitement de l'actualité nationale et internationale".

Le nouveau-né de la presse nationale propose à ses lecteurs une panoplie d'articles étalés sur plusieurs rubriques d'actualité nationale, économique, culturelle et sportive.

Le journal ambitionne également de proposer des interviews exclusives, des enquêtes et reportages sur les grands enjeux de la société.

Dans ce premier numéro, "La Voie d'Algérie" a publié un dossier spécial à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, mettant en avant le discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sous le titre évocateur "Les jeunes doivent être impliqués dans la prise de décisions".

Le quotidien a publié également un long entretien avec le P-dg de la Société algérienne des assurances (SAA) et président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), Youcef Benmicia, sur le projet de réforme des assurances.

Dans son éditorial, le journal considère que le titre choisi (La Voie d'Algérie) "résume la ligne éditoriale qui ambitionne de se singulariser et de se distinguer par une information objective, pertinente et réactive et former, ainsi, sa propre communauté de lecteurs".

Parution du premier numéro de la revue "El Djamarik"

La Direction générale des douanes (DGD) a publié le numéro 1 de sa revue "El Djamarik" qui focalise, à travers plusieurs rubriques et articles, sur les activités et les acquis accomplis par ce corps au double plan national et international, en sus des réalisations qui reflètent les efforts inlassables consentis en vue de protéger et promouvoir l'économie nationale.

Parue dans deux éditions en arabe et en anglais, la revue a abordé dans son 1er numéro, l'apport des douanes algériennes à la concrétisation de la stratégie générale tracée en matière d'encouragement de la production locale et d'appui aux exportations hors-hydrocarbures.

Dans l'éditorial de ce numéro, le Directeur général des douanes, le Général major Adelhafid Bakhouche, affirme que "la volonté effective de l'Etat algérien de consolider les fondements de la relance et du renouveau économique, sous la conduite judicieuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, se veut un pas fondamental et stratégique, le but étant la stimulation du développement économique et le renforcement de la stabilité de l'économie nationale, à travers la consécration d'un modèle économique diversifié qui repose sur la création de la richesse, à même de mettre en exergue la vision d'avenir et l'engagement à réaliser des transformation de fond dans la structure économique du pays".

Ces efforts reflètent "la focalisation sur la diversification des sources de revenu et le développement des secteurs qui contribuent à consacrer la croissance économique, notamment à travers l’établissement des différents mécanismes orientés vers l’amélioration de l’écosystème de l’investissement et l’encouragement de la production locale".

Cette publication institutionnelle intervient "dans le sillage de l’enrichissement des études et recherches scientifiques et académiques par un capital scientifique et douanier afin d'accéder à une information douanière précise et actualisée, grâce à la contribution de cadres douaniers spécialisés dans le domaine", souligne le général major Bakhouche.

Le premier numéro a mis en avant la contribution de la Direction Générale des douanes algériennes au processus de numérisation, à travers la réalisation d’un nouveau système d’information baptisé "ALCES" (Algerian customs electronic system), visant à accélérer le traitement douanier des marchandises destinées à l’import et l’export.

La revue présente, également, les activités douanières de la Direction Générale des douanes algériennes, à travers les différentes régions du pays, à travers la présentation des bilans des interventions, et des opérations de saisies les plus importantes enregistrées par les différentes brigades opérationnelles, dans le cadre de la lutte contre toutes formes de contrebande et de crimes transnationaux.

L'accent a, aussi, été mis sur les facilitations douanières qui ont été approuvées au profit des opérateurs économiques activant dans le domaine de l'export hors hydrocarbures à travers le couloir vert, et l'affectation d'équipes douanières chargées principalement du contrôle de la marchandise destinée à l'export, et de procéder au contrôle au niveau de l'unité de production de l'opérateur économique.

En plus de passer en revue les nouveautés du corps douanier et ses importantes activités récentes, ce nouveau numéro a consacré un article au système de l'opérateur économique agréé (OEA), le qualifiant de mécanisme de soutien à la production locale, en expliquant les conditions à même de bénéficier de ce système, ainsi que les facilitations douanières accordées aux bénéficiaires.

La "protection des données et des documents administratifs" a, également, été abordée, à travers l'importance que le législateur algérien a accordé aux données et aux documents émis par l'établissement public, à travers la mise en place d'un dispositif juridique garantissant leur bon traitement et leur protection".