Les humanitaires de l'ONU ont fait état vendredi d'une détérioration de la situation à El Fasher, chef-lieu de l'Etat du Darfour du Nord au Soudan, et dans ses environs, depuis le déclenchement d'affrontements armés meurtriers il y a deux semaines.

Les combats entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), y compris l'utilisation d'armes lourdes dans des zones densément peuplées, auraient fait des centaines de victimes civiles et forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Le bureau a indiqué que ses partenaires sanitaires ont signalé 85 personnes tuées et au moins 700 civils blessés depuis le 10 mai dans cette région, où vivent environ 800.000 personnes.

Selon l'OCHA, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a rapporté qu'au moins 1.250 personnes, ou 250 ménages, avaient été déplacées de leur domicile cette semaine. Cependant, en raison des perturbations des communications et des difficultés d'accès, on pense que ces chiffres sont sous-estimés et qu'ils sont susceptibles d'augmenter.

Les humanitaires ont signalé qu'à l'hôpital sud d'El Fasher, le seul hôpital fonctionnel de l'Etat, il ne reste qu'une dizaine de jours de fournitures et qu'il est urgent de réapprovisionner l'hôpital. Les humanitaires tentent d'atteindre la ville, mais la situation sécuritaire actuelle rend la chose impossible.

Plus d'une douzaine de camions transportant de l'aide pour plus de 121.000 personnes tentent d'atteindre El Fasher depuis plus d'un mois, selon le bureau onusien.