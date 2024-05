Deux (02) terroristes ont été abattus, jeudi soir, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la zone de Djbel Tamoulga, Bir Safsaf, dans la wilaya de Chlef, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Djbel Tamoulga, Bir Safsaf, au niveau du Secteur militaire de Chlef (1ère Région militaire), un détachement de l’ANP a abattu, hier 23 mai 2024, deux (2) terroristes.

Il s’agit du terroriste Kachkouche Abdelkader, dénommé +Abou Djafaar+ et du terroriste Khaloufi Abdelkader, et récupéré deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, trois (3) chargeurs de munitions, une (1) paire de jumelles et divers objets", précise la même source.

"Cette opération confirme la vigilance et la détermination des Forces de l'ANP à traquer les résidus criminels jusqu'à leur éradication", ajoute le communiqué.