La Direction générale de la Pharmacie et des Equipements de Santé au ministère de la Santé a organisé une rencontre sur l'évaluation des appareils et équipements de radiothérapie tels que les accélérateurs linéaires et les scanners simulateurs, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. La rencontre qui a regroupé les chefs de services de radiothérapie du secteur public a porté sur "les moyens de moderniser les équipements par la généralisation des techniques innovantes au niveau de tous les centres de lutte contre le cancer à travers le territoire national", selon la même source.

Cette rencontre vient en application des instructions du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, et s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan de prise en charge du malade, précise le communiqué. Elle s'inscrit, également, dans le cadre des démarches visant à assurer "une meilleure prise en charge des cancéreux en leur permettant l'accès aux différents traitements", conclut la même source.