Le 13e Festival culturel international de musique symphonique (FCIMS) s'est clôturé, mercredi soir à Alger, avec un concert animé par l'Orchestre de chambre Symphonique de Moscou "Musica Viva" de Russie et l'Orchestre symphonique national syrien, devant un public nombreux.

Le public présent à la soirée de clôture, rehaussée par la présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, ainsi que des ambassadeurs de Russie et de Chine et de plusieurs membres du corps diplomatique accrédité en Algérie, a été gratifié, deux heures durant, à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaih, de prestations brillement présentées.

La première partie de la soirée a été animée par l'Orchestre symphonique national syrien, qui a enchanté le public avec un riche programme comprenant un bouquet de morceaux musicaux, tels que le deuxième mouvement du compositeur tchèque Antonin Dvorak.

L'Orchestre symphonique national syrien a également exécuté des morceaux célèbres à l'instar de la "Danse d'Anitra", ainsi qu'un extrait de "Danses roumaines" du compositeur hongrois Bela Bartok, puisé de la musique populaire roumaine à rythme bohémien, entre autres.

L'Orchestre a également joué une pièce de musique intitulée "De la Syrie à l'Algérie", en "gage d'amour" symbolisant les relations profondes entre les deux pays, fortement apprécié par le public.

En 2e partie de soirée, l'Orchestre syrien a célébré le patrimoine musical arabe et algérien.

A cette occasion, il a exécuté plusieurs morceaux, à l'instar de "Alaiki Mini Salam" et "Ya Rayah".

De son côté, l'Orchestre de chambre Symphonique de Moscou "Musica Viva" , sous la houlette du jeune Michael Antoninko, a joué des morceaux classiques et traditionnels du répertoire de la prestigieuse école russe universelle, sous les applaudissements du public, dont deux partitions du grand musicien Tchaïkovski, notamment sa merveilleuse "Sérénade", ainsi que "les Quatre Saisons" et "l'Automne" du célèbre musicien italien Antonio Vivaldi.

Pour rappel, le 13e Festival culturel international de musique symphonique (FCIMS) a été organisé par l'Opéra d'Alger "Boualem Bessaih" et l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA), sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts.