Le CR Belouizdad et le CS Constantine, livreront un duel à distance pour la place de dauphin, en affrontant respectivement le MC El-Bayadh et l'US Biskra, alors que la course pour le maintien amorcera un virage important avec au menu le choc des mal-classés entre le MC Oran et l'ES Ben Aknoun, à l'occasion de la 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue samedi et dimanche.

Sacré champion pour la 8e fois de son histoire le week-end dernier, à l'issue de son succès dans le derby face à l'USM Alger (1-0), le MC Alger (1e, 60 pts) se rendra à Tizi-Ouzou pour affronter la JS Kabylie (6e, 36 pts), avec un esprit plus libéré.

Les "Canaris", invaincus depuis cinq matchs, aborderont ce rendez-vous avec l'intention de l'emporter et assurer définitivement leur maintien parmi l'élite.

Cette journée sera caractérisée par l'enjeu important de la 2e place, qualificative à la Ligue des champions, entre le CRB (2e, 46 pts) et le CSC (3e, 45 pts), où un faux-pas de l'une ou l'autre équipe serait fatal.

Ayant perdu son titre de champion, remporté quatre fois de suite, le Chabab recevra une fébrile équipe du MC El-Bayadh (12e, 32 pts), qui reste sérieusement menacée par le spectre de la relégation.

Le CRB partira largement favori pour empocher les trois points, lui qui retrouvera son antre fétiche du 20-août 1955, après la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de délocaliser cette rencontre du 5-juillet vers l'enceinte d'El-Annasser.

De son côté, le CSC, sans la moindre victoire depuis trois matchs, toutes compétitions confondues, effectuera un déplacement périlleux à Biskra pour défier l'USB (10e, 33 pts), à la recherche de points supplémentaires pour assurer sa survie.

L'USMA sommée de réagir, l'USMK pour se rapprocher du maintien

L'ES Sétif (4e, 41 pts), sèchement battue vendredi dernier à Oran par le MCO (4-1), aura une belle occasion de se racheter devant son public, en recevant le NC Magra (10e, 33 pts), et préserver ainsi ses chances, en cas de victoire, de terminer la saison sur le podium.

Le "Nedjm", invaincu lors des cinq derniers matchs, compte effectuer le voyage du côté des Hauts-plateaux en conquérant, pour essayer de revenir avec un bon résultat qui l'éloignerait de la zone de turbulences.

Auteur d'un seul succès seulement lors des cinq derniers matchs, l'USM Alger (5e, 39 pts) devra impérativement relever la tête à domicile face à l'ASO Chlef (9e, 34 pts), pour endiguer la mauvaise série.

Les Chélifiens, quant à eux, auront à cœur de préserver la dynamique, eux qui restent sur deux victoires de rang, donc celle en déplacement face au Paradou AC (3-2).

Le Paradou AC (6e, 36 pts) évoluera sur du velours à la maison face à la lanterne rouge l'US Souf (16e, 7 pts), déjà reléguée en Ligue 2 amateur.

Dans le bas du tableau, l'USM Khenchela (12e, 32 pts), auteur d'une seule victoire en neuf matchs, toutes compétitions confondues, n'aura pas le droit à l'erreur à domicile face à la JS Saoura (6e, 36 pts), avec l'objectif de faire un pas important vers le maintien. Les regards seront braqués vers le stade Ahmed-Zabana, théâtre d'une grande explication pour le maintien entre le MCO, premier non-relégable (14e, 29 pts), et l'ES Ben Aknoun, premier relégable (15e, 26 pts). Les Oranais, vainqueurs mardi à domicile face à l'USMA (1-0), bénéficieront de la faveur des pronostics, même si l'ESBA compte jouer son va-tout et tenter de revenir avec un bon résultat pour ne pas compromettre ses chances pour le maintien.

Le MCO abordera ce match important avec une statistique édifiante : les joueurs de l'entraîneur Youcef Bouzidi ont gagné les cinq derniers matchs disputés à domicile.

Le programme

Programme des rencontres de la 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévues samedi et dimanche :

Samedi, 25 mai :

USM Alger - ASO Chlef 17h00

Dimanche, 26 mai (16h45) :

USM Khenchela -JS Saoura

Paradou AC - US Souf

ES Sétif - NC Magra

JS Kabylie - MC Alger

CR Belouizdad - MC El-Bayadh

US Biskra - CS Constantine

MC Oran - ES Ben Aknoun

Classement : Pts J

1). MC Alger 60 26 Champion 2023-2024

-----------------------------------------------------------

2). CR Belouizdad 46 26

3). CS Constantine 45 25

4). ES Sétif 41 26

5.) USM Alger 39 24

6). Paradou AC 36 26

--). JS Kabylie 36 26

--).JS Saoura 36 26

9). ASO Chlef 34 26

10). NC Magra 33 26

--). US Biskra 33 26

12). MC El Bayadh 32 26

--). USM Khenchela 32 26

14). MC Oran 29 26

15). ES B. Aknoun 26 25

-----------------------------------------------------------

16). US Souf 7 26 Reléguée en L2.