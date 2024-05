La ministre de la Culture et des Arts, Dr Soraya Mouloudji, a supervisé jeudi soir, le lancement des activités de la deuxième édition de la manifestation intellectuelle nationale baptisée "Forum du livre", sous le slogan "L'impact des savants algériens sur la culture humaine", à l’Hôtel EL Aurassi.

Dans son discours à cette occasion, Dr Soraya Mouloudji a expliqué que le secteur de la culture et des arts, à travers cette initiative, souhaite enrichir la scène culturelle en établissant un plan national qui comprend de nombreux projets et programmes culturels dédiés au livre et à la lecture, ciblant les acteurs dans ce domaine dans le but de mettre en valeur le rôle important des créateurs, des auteurs et des écrivains dans la promotion de la société, et de faire connaître les personnalités littéraires et intellectuelles, notamment nationales, qui nous ont laissé un héritage riche et diversifié.

L'occasion est opportune pour honorer les génies de l'Algérie qui ont honoré l'Algérie dans diverses enceintes internationales, et il s'agit: du professeur Haba Belkacem (scientifique et inventeur), du professeur Bachir Halimi (scientifique en informatique), du professeur Yahya Chabloun (scientifique en virus), Professeur Kamal Senhaji (scientifique en médecine), Professeur Ahmed Jabbar (mathématicien), Professeur Saad Makhilef (scientifique en génie électrique), le jeune Hani Walid (lauréat du Prix d'excellence en intelligence mentale en Russie).

Aussi bien, des écrivains ont été honorés qui ont remporté des prix internationaux tels que: L'écrivain Wassini Al-Aradj )Le Prix des Génies Arabe(, Le poète Adel Zaytout )le Prix Khalifa pour l'Éducation, catégorie Littérature jeunesse(, Le poète Mohammad Abbo)premier prix du recueil des Martyrs de la Gloire pour son poème "La chaussure du buveur de vent ،("Le Professeur Youssef Ouaghlissi )Prix de créativité en critique poétique pour sa recherche intitulée "Analyse thématique du discours poétique" :Abdelaziz Saud Prix de la Fondation Culturelle Al-Babtain en 2023) , Youcef Mimoun (Prix Abdullah Al-Babtain Al-Rahman Abdallah Al-Moushiqah ( et Ahmed Tibaoui (Meilleur roman arabe 2023).

Egalement, dautres ont été honores tels que: le Dr Fadela Malhaq, le Dr Mohammad Tahrishi, Ahmed Bournani, et Mme Messaouda Haji. La cérémonie d'honneur s'est déroulée en présence du Président de la Cour Constitutionnelle, du Conseiller du Président de la République chargé de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle et de la Culture, des membres du gouvernement, un représentant du Président de l'Assemblée Nationale et un des représentants de l'Assemblée populaire nationale, des représentants du Parlement dans ses deux chambres et des cadres étatiques de diverses institutions et organes consultatifs, des génies algériens et des personnalités littéraires éminentes.

