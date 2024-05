L'athlète algérien de para-athlétisme Athmani Skander Djamil est devenu le nouveau champion du monde de l'épreuve du 400m, classe T13, à l'issue de sa victoire, jeudi en finale des 11es Championnats du monde de para-athlétisme qui se poursuivent à Kobe au Japon jusqu'au 25 mai, établissant un nouveau record du monde de l'épreuve.

Après s'être brillé, lors de la finale du 100m (T13), médaillé d'or, et en demi-finale de la course du 400m, remportée haut la main, Athmani Skander Djamil s'est une nouvelle fois distingué, lors de la 7e journée des joutes de Kobe, en s'adjugeant aisément en finale du 400m en 46.44, avec une certaine facilité qui d'ailleurs lui a permis d'améliorer au passage son record du monde de la distance qu'il détenait depuis les jeux paralympiques de Tokyo en 2021 (46.70).

Le podium de l'épreuve a été complété par le Japonais Fukunaga Ryota (47.86) et le Colombien Bermudez Villar (49.07).

" C'est une course formidable. Skander a confirmé, encore, qu'il est très fort surclassant ses adversaires. Pourtant, il était un peu souffrant la veille de la course ce qui nous avait fait un peur. Dieu merci, il était égale à lui même et réussi l'exploi de remporter deux titres (100m et 400m) et un record du monde au 400m qui s'ajoute à celui obtenu dans la matinée par la lanceuse Safia Djelal au poids F57, en plus d'un titre mondial très mérité pour notre championne, sans oublié leurs compatriotes, en attendant d'autres performances pour nos qui seront en course vendredi et samedi", a déclaré à l'APS, le directrice des équipes nationales (DEN), Nassima Amir. L'après midi de la 7e journée des Mondiaux de Kobe n'a pas été, par contre, prolifique pour la lanceuse Asmahane Boudjadar qui a terminé le concours du poids F32 au pied du podium, avec un jet à 7,02 mètres qui restera néanmoins, son meilleur jet de l'année 2024.

Le concours a été remporté par la Mexicaine Guadalupe Cota Vera (7,77 mètres), devant la Chinoise Wu Qing (7,54 mètres) et l'athlète Svetlana Krivenok qui a couru sous drapeau neutre (7,49 mètres).

Dans la matinée de la journée, la palme d'or de la participation algérienne est revenue à la lanceuse et championne paralympique en titre, Safia Djelal qui a offert à l'Algérie une autre médaille en vermeil au lancer de poids (F57), améliorant au passage son propre record du monde. Djelal a lancé son engin à 11,62 mètres (son ancien record de 11,57mètres remontait à juillet 2023 à l'occasion des championnats du monde de Paris).

Avec ce nouveau titre mondial, Djelal confirme ainsi sa bonne disposition et sa forme qu'elle compte, forcément, maintenir jusqu'aux prochains Jeux paralympiques de Paris-2024.

" Djelal était vraiment déterminée à s'imposer et prouver qu'on peut compter sur elle dans les grands rendez-vous. Il a passé des moments difficile durant une certaine période de l'année, mais elle avait la force physique et surtout mentale pour réussir ce qu'elle a réalisé ici à Kobe. Elle est forte", a dit de lui, la DEN.Dans le même concours, sa compatriote Nassima Saifi est montée sur la 3e marche du podium avec un jet à 10,31 mètres, derrière la médaillée d'argent, la Chinoise Xu Mlan (10,93m).

La moisson en médaille de l'Algérie durant cette 7e journée, a été agrémentée par une autre médaille de bronze décrochée par l'athlète Mokhtar Didane en finale du 100m T36, courue en 12.35 (345), derrière le Chinois Yang Yifel en 12.35 (344), second et le champion du monde, Deng Peicheng (Chine).

Par contre, l'autre algérien Fakhreddine Theilaidjia, dont c'est la première compétition majeur de sa carrière, a terminé 8e et dernier en 13.01.

Avec les quatre nouvelles médailles de la journée de jeudi et surtout les deux en vermeil de Djelal et Skander Djamil, l'Algérie grimpe à la 5e place au tableau des médailles avec un total de dix consécrations: 5 or (Safia Djelal /poids F57), (Athmani Skander Djamil 100m et 400m T13), Nassima Saifi (disque F57), Ahmed Mehideb (Club F32), 1 argent obtenue par Walid Ferhah (Club F32), et quatre bronze grâce à Abdellatif Baka (1500m T13), Fakhreddine Thelaidjia (au 400m T36), Mokhtar Didane (100m T36) et Nassima Saifi (poids F57).

Programme des épreuves des Algériens pour la 8e journée (vendredi):

8e jour (24 mai 2024) :

1500m T46 (messieurs) : Samir Nouioua (FINALE)

Poids F38 (messieurs) : Lazhar Ziamni (FINALE)

100m T51 (messieurs) : Mohamed Berrahal (FINALE).