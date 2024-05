Les participants à une conférence, organisée jeudi à Oran dans le sillage des festivités

de la journée nationale de l’Etudiant, coïncidant avec le 19 mai de chaque année, ont mis

l’accent sur la nécessité de "préserver la mémoire nationale et à œuvrer à la diffusion

de la culture historique au sein de la jeune génération".

Lors de cette rencontre, organisée au Musée du moudjahid d’Oran, à l’initiative de l’Organisation nationale des enfants de la Famille révolutionnaire, les participants ont affirmé que "la grève du 19 mai 1956, a constitué un tournant historique important dans le parcours de la glorieuse Guerre de libération nationale".

La Secrétaire générale de cette Organisation, Mme Mekki Zoulikha, a déclaré que "la révolte des étudiants a donné une forte impulsion à la guerre de libération", ajoutant que "certains d’entre eux ont eu à occuper des postes de responsabilité au sein de l’Armée de libération nationale, dans le corps diplomatique et ont représenté le FLN dans les conférences et les congrès internationaux contribuant grandement à internationaliser la question algérienne".

Mme Mekki a, d’autre part, exhorté la nouvelle génération d’étudiants à "s’inspirer de leurs ainés qui se sont sacrifiés pour le recouvrement de la souveraineté nationale, en consolidant et en renforçant les aptitudes et les capacités susceptibles de garantir l’avenir et à contribuer à l’édification de l’Algérie nouvelle".

De son côté, l’enseignant à l’Université d'Oran 1 "Ahmed Benbella", Abdelkader Djilali, a mis en relief le rôle des étudiants algériens et leur adhésion à l’appel de leur pays et l’esprit de responsabilité militante dont ils ont fait preuve, ce qui a permis, d'"impulser la lutte armée et de contribuer aux actions de mobilisation et à l’organisation de la Révolution". Dr. Djilali Abdelkader a déclaré que "la grève des étudiants est une des nombreuses leçons de la Révolution, qui est sertie d’actes héroïques", exhortant les étudiants à s’inspirer de leurs ainées et à retrousser les manches, à s’armer de volonté et d’esprit responsable et de se projeter vers des perspectives nouvelles, ainsi qu’à mettre en avant les capacités individuelles et collectives pour l’édification de l’Algérie de demain telle que l’ont rêvée les chouhada et pour laquelle ils se sont sacrifiés".

Le moudjahid Sahraoui Mokhtar a, pour sa part, présenté son témoignage sur la grève du 19 mai 1956 à Oran, où il était scolarisé dans un lycée de la ville, évoquant à ce propos le rôle et l’apport militant de cette catégorie de la société.

Il est à souligner que lors de cette rencontre, qui a vu la participation des étudiants, des représentants d’associations et d’organisations de la famille révolutionnaire de la wilaya d’Oran, la famille du martyr Zeddour Brahim Belkacem, ainsi que des moudjahidine ont été honorés.