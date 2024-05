Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a salué, jeudi à Alger, la rencontre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec les chefs des partis politiques représentés aux Assemblées élues, affirmant qu'elle participait du renforcement du front intérieur.

Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, M. Goudjil a salué la rencontre du président de la République avec les chefs des partis politiques représentés aux Assemblées élues, précisant qu'il s'agissait d'une initiative inédite à même de renforcer le front intérieur.

Cette rencontre, a-t-il poursuivi, incarne "l'essence de la pratique démocratique et de la Constitution de novembre 2020, qui donne la chance à tous les Algériens de contribuer à l'édification de leur pays". Dans le même sillage, M. Goudjil a souligné que cette rencontre "participe de la politique de la main tendue annoncée par le président de la République après son élection en 2019, laquelle s'est concrétisée par une série de rencontres et de consultations avec les chefs de partis dans le cadre du dialogue responsable visant à conforter la place de l'Algérie".

Le président du Conseil de la nation a, par ailleurs, appelé à une forte participation à la prochaine Présidentielle, compte tenu de son importance, pour, a-t-il dit, "envoyer un message fort aux ennemis à l'étranger", soulignant "le rôle crucial de l'élément humain dans le processus d'édification et dans le soutien aux réalisations de l'Algérie dans les différents secteurs".

S'agissant de la politique étrangère, M. Goudjil s'est félicité des positions constantes de l'Algérie en faveur des causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne, rappelant, à cet égard, les efforts déployés par l'Algérie pour l'admission de la Palestine comme Etat membre de plein droit des Nations Unies.

Evoquant les défis rencontrés par l'Algérie au lendemain de l'indépendance et le rôle joué par l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), il affirmé que "les défis actuels exigent la même volonté et la même détermination qu'à l'époque" et l'engagement de tout un chacun pour "transmettre le message aux générations futures".