La brigade régionale de la Gendarmerie nationale (GN) de Kouinine (El Oued), a démantelé deux réseaux criminels spécialisés dans l'agression, le vol et le cambriolage dans les exploitations agricoles, a indiqué jeudi un communiqué de ce corps de sécurité.

"Trois (3) individus d'un même réseau criminel ont été arrêtés pour leur implication dans une affaire de vol d'équipements dans deux exploitations agricoles, tandis que quatre (4) autres appartenant au deuxième réseau ont été arrêtés pour leur implication dans une affaire de vol de biens privés sous la menace d'une arme blanche" précise la même source.

Ces deux affaires ont été traitées suite à une "intervention rapide et efficace des éléments de la brigade de la GN de Kouinine, en coordination avec les éléments de la Section de sécurité et d'intervention (SSI) de Oued El Alenda. Les membres des deux réseaux criminels ont tous été identifiés et arrêtés".

Les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes "une fois l’enquête terminée", conclut le communiqué.