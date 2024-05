Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu, mardi soir, un entretien téléphonique avec son homologue portugais, M. Paulo Rangel, dans lequel ils ont évoqué les prochaines échéances bilatérales concernant la mise en œuvre des conclusions de la visite d'Etat effectuée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Portugal l'année dernière, ayant donné une impulsion aux relations bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Attaf a passé en revue, avec son homologue, "les prochaines échéances bilatérales s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions ayant sanctionné la visite d'Etat effectuée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Portugal l'année dernière, ainsi que la dynamique que cette visite a insufflée aux relations entre les deux pays", tout en réitérant ses félicitations à M. Rangel "pour sa nomination à la tête de la diplomatie de son pays ami", précise le communiqué.

Les deux ministres ont échangé les vues et les analyses sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, en tête desquelles, la situation aux territoires palestiniens occupés, sur fond de l'agression sioniste continue contre la bande de Ghaza. M. Attaf a exprimé la considération de l'Algérie, vis-à-vis de la position honorable de la République du Portugal concernant la cause palestinienne, "se félicitant de son vote en faveur de la résolution de l'Assemblée Générale (AG) relative à l'admission de la Palestine comme Etat membre de plein droit à l'Organisation des Nations Unies (ONU)", conclut le communiqué.