Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Ismail Douzi, a qualifié de "positif et mérité" le bilan des coureurs algériens après le sacre de Nassim Saïdi, de la formation "Madar Pro Team", détenteur du maillot jaune du Tour d'Algérie 2024 (TAC-2024).

"Nous avons réalisé de très bons résultats que je considère positifs et satisfaisants, notamment lors de la dixième et dernière étape, au cours de laquelle nous avons pu reconquérir le maillot jaune et remporter le TAC-2024. Les coureurs algériens ont également remporté sept (7) étapes sur dix, ce qui est un résultat très positif", a déclaré Ismail Douzi à l'APS.

Nassim Saïdi a triomphé à la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste 2024 (TAC-2024), à l'issue de la dixième et dernière étape, courue mardi entre Annaba-Guelma-Annaba (148,5 km), avec un temps total de 30h49m31sec, devant le Néerlandais, Lars Quaedvileg, (30h49m39sec) et le Mauricien, Christopher Rougier Lagane, (30h51m12sec). "Nous avons également dominé le classement du maillot vert, grâce à Hamza Yacine, sans oublier que la formation algérienne Madar Pro Team s'est classée première par équipes, et cela grâce au travail d'équipe des coureurs", a ajouté M. Douzi en expliquant que "même si l'équipe nationale érythréenne a réussi à contrôler le maillot jaune pendant trois étapes, notre espoir était grand de le récupérer et nous l'avons fait".

Les coureurs algériens avaient conservé le maillot jaune de leader lors des cinq premières étapes, grâce d'abord à Hamza Yacine, qui l'a porté lors des deux premières étapes, avant de le céder à son compatriote Ayoub Sahiri, pendant trois étapes, avant de le perdre, lors des sixième, septième et huitième étapes, au profit de l'Erythréen, Meron Hagos. Le Tour d'Algérie a été également l'occasion pour l'éclat de Hamza Yacine qui a remporté à lui seul quatre étapes sur sept victoires algériennes, en plus de conserver le maillot vert du cycliste le plus rapide, pour la deuxième année consécutive, après l'avoir porté en neuf étapes sur 10 dans cette 24ème édition.

Le TAC-2024, une occasion de préparer les jeunes coureurs

Concernant les conclusions de ce tour pour l'équipe nationale, Ismail Douzi a révélé que "quatre jeunes cyclistes algériens ont été découverts et c'est l'objectif de la participation des équipes algériennes au TAC-2024. Ces jeunes coureurs faisaient partie de la catégorie juniors la saison dernière et c'est pour la première fois de leur carrière qu'ils arrivent à parcourir plus de cinq étapes. Nous leur avons demandé de poursuivre le parcours et se frotter aux meilleurs cyclistes étrangers présents lors de cette 24e édition".

Parmi les athlètes algériens qui se sont distingués lors de cette édition, figurent le cycliste du NR Dély Ibrahim, Ayoub Sahiri (23 ans), qui a pu porter le maillot jaune lors de trois étapes (Mostaganem-Ténès, Chlef-Blida et Blida-Bouira), sans oublier ses coéquipiers du club, Ferhat Asheraf, Essemiani Nasserallah et Mohamed Amellal, de la catégorie des moins de 23 ans, ainsi que le cycliste appartenant à l'équipe du Centre mondial de la Fédération internationale, Ayoub Farkous (21 ans), vainqueur de la septième étape entre Sétif et Constantine sur une distance 129,4 km.

Grâce à leurs performances lors du Tour d'Algérie-2024, ces jeunes coureurs participeront à deux compétitions internationales : le Tour de Libye- 2024, qui comprend sept étapes durant la période du 1er au 7 juin, puis le Tour de Maurice, qui se déroulera en quatre étapes (11-14 juin), selon le directeur technique national.

Au classement général par équipes, la formation algérienne "Madar Pro Team" a pris la première place grâce aux cyclistes: Hamza Yacine, Nassim Saidi, Azzedine Lagab, Islam Mansouri et Hamza Amari, avec un temps total de 92h35m23s, soit 2m15s d'avance sur l'équipe malaisienne de Terengganu (92h37m38s) et la solide équipe nationale d'Erythrée (92h39m38s).

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.

L'Algérien Nassim Saïdi triomphe à la 24e édition

L'Algérien, Nassim Saïdi, de la formation "Madar Pro Team" a triomphé à la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste 2024 (TAC-2024), à l'issue de la dixième et dernière étape, courue mardi entre Annaba-Guelma-Annaba (148,5 km), avec la participation de 59 coureurs issus de 16 équipes.

Dans une ambiance festive et en présence d'un public annabi venu nombreux sur le cours de la Révolution, Saïdi s'est emparé du maillot jaune du vainqueur du TAC- 2024, exprimant sa joie de gagner cette 24e édition devant des concurrents érythréens et rwandais très redoutables, mais la volonté de triompher devant le public algérien était tellement grande que la victoire finale lui a ouvert ses bras.

"Tout d'abord, je dédie cette victoire au public algérien et au peuple palestinien opprimé. Comme vous le savez, nous avons vécu une 24e édition très épuisante et ardue en dix étapes dont certaines ont été très difficiles, notamment la 9e étape au cours de laquelle la course a été neutralisée suite à la chute massive d'environ 30 cyclistes au sein du peloton due aux conditions météorologiques difficiles, avant sa reprise", a déclaré, tout heureux, le grand vainqueur de la 24e édition du TAC.

Saïdi (29 ans), a terminé le Tour-2024 qui s'est déroulé sur plus de 1400 km, en tête du classement général final avec un temps de 30h49m31sec, devant le Néerlandais, Lars Quaedvileg, (30h49m39sec) et le Mauricien, Christopher Rougier Lagane, (30h51m12sec). "Je remercie mes collègues de l'équipe Madar de m'avoir fait confiance et pour leur soutien total jusqu'au dernier moment pour arracher le maillot jaune, ainsi que le staff technique et tous les collaborateurs de l'équipe, car ce sacre est le résultat des efforts conjugués de tous sans exception. Je remercie également certaines des équipes algériennes qui ont travaillé avec nous de manière collective", a-t-il ajouté.

De son côté, Hamza Yacine a remporté le maillot vert du cycliste le plus rapide du Tour d'Algérie 2024, réussissant à le conserver après l'avoir porté lors du TAC- 2023.

L'Algérien de 27 ans a exprimé sa satisfaction après sa belle performance lors de cette édition : "Avec mon succès pour la deuxième année consécutive, ainsi que ma contribution avec mon équipe pour la victoire du maillot jaune, car ma victoire sans la victoire de l'Algérie n'a pas une grande importance.".

Lors de la 10e et dernière étape, les coureurs algériens, emmenés par les coureurs du "Madar Pro Team", ont adopté une stratégie tactique basée sur le travail du groupe afin de fatiguer le porteur du maillot jaune, l'Erythréen Meron Hagos, en lançant des attaques depuis le coup de starter de l'étape, ce qui l'a fait tomber dans le piège.

L'Erythréen a dû faire énormément d'efforts pour surveiller les Algériens, qui ont délibérément laissé Saïdi à l'aise jusqu'aux derniers kilomètres, avant de mener l'attaque finale qui lui a permis de remporter la première place au classement général. De son côté, le doyen du Tour, Azzedine Lagab, (38 ans), vainqueur du maillot rouge du meilleur cycliste algérien, a déclaré : "La victoire de Saïdi est l'aboutissement du grand travail que nous avons accompli depuis le début du tour, car nous avons su mener à bien notre mission qui n'a pas été facile à cause des pannes et de la chute de Saïdi, qui a été blessé, mais finalement nous sommes parvenus à notre but", soulignant qu'"il a assumé sa responsabilités de chef d'équipe dans le but de prendre la tête du classement général".

Le maillot à pois du grimpeur est revenu à l'Erythréen, Aweet Aman, (Centre International de l'UCi) avec un total de 53 points, d'autant qu'il a porté ce maillot lors des six dernières étapes. Le Rwandais Masengesho a remporté le maillot blanc du meilleur jeune (moins de 23 ans), avec un temps de 30h53m29sec, devançant l'Erythréen, Michael Melkias, (deuxième en moins de deux minutes), qu'il portait depuis la première étape. La journée de mercredi verra le déroulement du Grand Prix international d'Annaba dans un circuit fermé de 1,5 km à parcourir 50 fois et enfin le Grand Prix international d'Alger, vendredi, long de 1,620 kms à parcourir 50 fois.

