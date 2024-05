L'ex sélectionneur national, Rabah Saadane, a été nommé Coordinateur général du collège technique national, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. Cette nomination intervient suite à la décision du président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi en concertation avec le directeur technique national, Ameur Mensoul, indique la FAF. "Je suis heureux de pouvoir servir une nouvelle fois mon pays.

Je remercie encore une fois le président de la FAF, Walid Sadi pour sa confiance. Je serai honoré d’apporter mon expérience pour aider au développement du football algérien. L’installation de ce collège technique est une excellente chose pour notre football et tous ensemble on fera le nécessaire pour contribuer à sa progression", a déclaré le doyen des entraineurs algériens, Rabah Saadane.

De son côté, le directeur technique national, Ameur Mansoul a déclaré à propos de cette nomination : "Nous sommes heureux à la direction technique de pouvoir compter sur l’un des monuments du football algérien, en l'occurrence, Rabah Saadane. Je suis convaincu qu’il apportera beaucoup à notre football de par ses connaissances, ses expériences et son vécu. Le football algérien a besoin de lui et nous sommes honorés de l’avoir parmi nous.".

Le collège technique national a tenu sa deuxième réunion mardi portée essentiellement sur la présentation du projet sur les dispositions réglementaires ainsi que sur la gestion des championnats des jeunes catégories pour la saison à venir.

Nécessite de mettre en avant les compétences algériennes (conclusions)

Les participants au collège technique national de la Fédération algérienne de football (FAF), réunis mardi à Alger, ont mis en évidence dans leurs conclusions la nécessité de passer à l'action et mettre en avant les compétences algériennes, notamment chez les jeunes catégories.

Le collège technique national a tenu sa deuxième réunion mardi portée, essentiellement sur la présentation du projet sur les dispositions réglementaires ainsi que sur la gestion des championnats des jeunes catégories pour la saison à venir.

Le vice-président de la FAF et chargé de la gestion de la Ligue de football professionnel (LFP), Mohamed El Amine Mesloug a indiqué dans son allocution que "le football évolue à une vitesse importante et nous devons aller vers la concertation avec l’ensemble des acteurs pour suivre cette évolution.". "Notre rôle à la fédération, c'est la gestion, et le développement c'est de votre ressort, vous les techniciens. Désormais, on doit passer à l’action, aller sur le terrain et obtenir des résultats concrets, notamment chez les jeunes catégories et pour cela, nous devons mettre en avant les compétences", a-t-il dit.

A l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzenad a profité de cette occasion pour transmettre le message du président de la FAF, Walid Sadi, qui a insisté pour la tenue de ce collège technique national.

"Nous voulons réellement instaurer un environnement de confiance avec nos techniciens et nos experts pour assurer le développement de notre football. On doit absolument privilégier la communication entre les différents acteurs du football national. Tout jeune joueur de notre pays a le droit d’avoir de l’espoir. Notre rôle c’est de créer cet espoir et le rendre possible", a relevé Bouzenad.

Près d’une soixantaine de techniciens ont pris part à cette réunion importante qui a regroupé les différents sélectionneurs nationaux, les directeurs techniques régionaux, les directeurs techniques de wilayas, les directeurs sportifs des 16 clubs de l’élite, les experts techniques ainsi que les stagiaires de la première promotion pour l’obtention de la licence CAF Pro.

Sous la direction du Directeur technique national (DTN), Ameur Mansoul, cette réunion fut été très riche en enseignements et les conclusions tirées vont désormais être présentées à l'occasion de la prochaine réunion du bureau fédéral prévue vendredi 24 mai pour validation, a conclu la FAF.