La direction nationale de l'arbitrage organise en collaboration avec le département de l'arbitrage de la FIFA, un séminaire destiné aux instructeurs techniques et physiques des arbitres du 20 au 25 mai 2024 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, a indiqué mardi l'instance fédérale. Ce séminaire qui entre dans le cadre du programme de formation et de développement de l'arbitrage, est marqué par la présence de Athanase Nkubito, responsable du développement de l’arbitrage au niveau africain, précise la même source.

Les cours théoriques et pratiques sont assurés par les instructeurs FIFA en l'occurrence, Lim Kee Chong (Maurice) pour le volet technique et Nasser eddine Cherifi (Algérie) pour le volet physique. 35 instructeurs participent à ce séminaire (23 instructeurs techniques et 12 instructeurs physiques).

L'ouverture de ce séminaire a été assuré par le Directeur national de l'arbitrage Mehdi Abid Charef, qui a souhaité la bienvenue aux instructeurs FIFA ainsi qu’aux participants.