Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun, a présidé, mardi à Alger, l'installation de la nouvelle composition du Comité des experts cliniciens et de sa présidente. Lors de la cérémonie d'installation de ce Comité relevant de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), M. Aoun a mis en avant son rôle central dans l'enregistrement et l'homologation des différents produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, ainsi que dans l'émission d'avis sur l'intérêt thérapeutique, l'efficacité et l'innocuité des médicaments.

Le Comité émet un avis sur l'intérêt thérapeutique, l'efficacité et l'innocuité de tout produit pharmaceutique et la performance de tout dispositif médical à usage de la médecine humaine, dans le cadre de la procédure de pré-soumission d'enregistrement des produits pharmaceutiques et d'homologation des dispositifs médicaux.