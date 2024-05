Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) ont arrêté deux (2) individus s'adonnant au trafic de psychotropes dans la commune de Dar El Beida (Alger), avec la saisie de 1.640 comprimés psychotropes volés d'une usine de médicaments, a indiqué mardi un communiqué de ce corps de sécurité.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes et la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, les éléments de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Dar El Beida ont arrêté deux individus s'adonnant au trafic de psychotropes au niveau de la commune de Dar El Beida et des communes l'avoisinant", a précisé la même source.

L'opération a été menée suite à l'exploitation d'informations parvenues via un appel téléphonique sur le numéro vert 1055 de la GN, faisant état d'un individu qui détient une quantité de comprimés psychotropes stockée dans son domicile, suite à quoi, un plan sécuritaire bien ficelé a été mis en place pour l'arrêter, selon le communiqué.

Après avoir établi que ces comprimés psychotropes ont été volés d'une usine de médicaments par un élément qui y travaillait, il a été procédé à l'arrestation des deux individus et à la saisie de 1.640 comprimés psychotropes et une somme d'argent estimée à 318.000 DA, outre deux véhicules.

"Après parachèvement des procédures légales, les individus arrêtés seront déférés devant les juridictions compétentes pour détention de comprimés psychotropes à des fins de vente illégale", a conclu le communiqué.