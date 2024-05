Des démarches sont entreprises pour valoriser la source thermale "Tamezguida" dans la commune de Foggaret-Ezzaouia, wilaya d'In-Salah, dans le cadre des efforts de promotion des potentialités touristiques que recèle la région, ont indiqué mardi les services de la wilaya.

Les autorités locales entendent par ces démarches exploiter cette source, localisée à 140 km nord du chef lieu de la wilaya, et la mettre à la disposition des

promoteurs touristiques dans le but de mettre à profit ce site à la satisfaction des visiteurs, diversifier les revenus de la commune et répondre aux préoccupations de la population de Foggaret-Ezzaouia, a indiqué la même source.

Lors d'une récente visite dans ce site, le wali d'In-Salah, Abdelkader Bendjima, a instruit les responsables de cette commune de prendre en charge cette future station thermale et sa réhabilitation pour répondre aux exigences des visiteurs de la région et hors-wilaya ralliant cette source pour des fins curatives.

Cette source naturelle demeure en quête de potentiel investissement à même d'en faire une valeur économique ajoutée pour cette commune et susceptible de servir de levier de développement local, à travers l'exploitation des diverses potentialités naturelles dont jouit la région, a soutenu le chef de l'exécutif de la wilaya.

Dans ce cadre, le wali a invité les opérateurs à conquérir le secteur du tourisme par la réalisation d'autres projets d'accompagnement pour diversifier les atouts de développement de cette nouvelle wilaya.

Dans l'optique de conférer plus d'attractivité à cette future station, le même responsable a, à ce titre, fait part de la projection des opérations d'ouverture des accès à ce site, dont la réalisation d'une route longue de 90 kilomètres reliant le chef lieu de la commune de Foggaret-Ezzaouia à cette source, l'équipement de la région en moyens de communication, encourager les projets d'investissement, à la faveur des facilités administratives, et impulser par conséquent la cadence de développement local.

Le projet de la route reliant le Sud-est avec le Sud-ouest, via la région de la source thermale "Tamezguida" constitue un axe socio-économique prometteur auquel sont fondés de larges perspectives, a souligné le même responsable, avant d'affirmer que la wilaya s'emploie à inscrire ce projet pour booster le développement dans la région.

Cette tournée dans la région traduit l'intérêt qu'accordent les autorités locales à la valorisation de cette source thermale , après avoir avalisé l'ouverture de circuits touristique de "Hassi-Gouira" et "Tilehgamine", Sud-est d'In-Salah.

Découverte durant les années cinquante du dernier siècle, cette source thermale draine de plus en plus de visiteurs de la région et d'autres wilayas aux fins curatives de diverses pathologies.