Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lundi un projet de résolution russe contre la militarisation de l'espace. Fin avril, les Etats-Unis et le Japon avaient présenté devant le Conseil un projet de texte appelant tous les pays à "contribuer activement à la réalisation de l'objectif qui consiste à utiliser l'espace à des fins pacifiques et à prévenir la course aux armements dans l'espace".

Le projet de résolution présentée par la Russie et la Chine, qui reprenait en partie le texte bloqué en avril, appelait en plus tous les Etats membres, "surtout ceux qui ont des capacités spatiales", à prendre "des mesures urgentes pour empêcher à jamais le placement d'armes dans l'espace et la menace ou l'utilisation de la force dans l'espace".

Avec sept voix pour et sept contre (notamment Etats-Unis, Royaume-Uni, France) et une abstention (Suisse), il n'a pas rassemblé les neuf votes nécessaires pour être adopté. Une situation récurrente pour les textes proposés par la Russie. "Nous sommes globalement satisfaits du résultat du vote", a commenté l'ambassadeur russe, estimant qu'il avait permis de "démasquer" les Occidentaux qui "avancent vers la militarisation de l'espace" et qui selon lui sont désormais "isolés" au Conseil.