Le coureur algérien Nassim Saïdi de la formation "Madar Pro Team" a remporté la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste 2024 (TAC-2024) dont la dixième et dernière étape, courue mardi entre Annaba-Guelma-Annaba (148,5 km), a été gagnée par le Mauricien Christopher Rogier Lagane.

Christopher Rogier Lagane a franchi la ligne d'arrivée disputée au cours de la Révolution d'Annaba dans le temps de 3h34:45, devançant les deux Algériens Azzedine Lagab "Madar Pro Team" (3h34:46) et Youcef Reguigui de la formation malaisienne "Terengganu" (3h34:46).

Au classement général à l'issue de la dixième et pénultième étape, l'Algérien Nassim Saïdi de la formation "Madar Pro Team" a endossé le maillot jaune de vainqueur du TAC-2024 après avoir décroché sur le fil la première place dans le temps de 30h49m31sec, devant le Néerlandais Lars Quaedvileg (30h49m39sec) et le Mauricien Christopher Royhier Lagane (30h51m12sec).

De son côté, Hamza Yacine (27 ans), a remporté le maillot vert du cycliste le plus rapide qu'il a porté en neuf étapes sur dix.

La journée de mercredi verra le déroulement du Grand Prix international d'Annaba dans un circuit fermé de 1,5 km à parcourir 50 fois et enfin le Grand Prix international d'Alger, vendredi, long de 1,620 kms à parcourir 50 fois. Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.