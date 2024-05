Les athlètes Abdellatif Baka (1500m) et Nadjet Bouchref (Club) ont offert chacun une médaille de bronze à l'Algérie, mardi lors des finales de leurs spécialités respectives, comptant pour la 5e journée des 11es Championnats du monde de para-athlétisme qu'abritent la ville de Kobe au Japon du 17 au 25 mai 2024).

Lancé en finale de l'épreuve du 1500m, classe T12/13, Abdellatif Baka a fait une belle course, s'adjugeant au finish la 3e place du podium mondial en 3:51.78 (sa meilleure performance de la saison). Il a été devancé par le Tunisien Rouay Jebabli (T12) en 3:51.77 et le vainqueur de la couse, l'athlète Anton Kuliatin (T12) qui a couru sous une bannière neutre, réalisant le chrono de 3:51.39.

L'autre algérien engagé dans cette course Abdelahdi Boudraa (T12), s'est contenté d'une 9e position avec 3:59.40Pour sa part, la lanceuse Nadjet Bouarech a remporté la médaille de bronze au Club F51, la première mondiale de sa carrière, avec un jet à 12,70m, derrière les deux indiennes, Ekta Bhyan (20,12 mètres) et Kashish Lakra (14,56 mètres). De son côté, Hamdi Sofiane s'est qualifié aux temps, pour la finale du 400m (T37), en se classant 4e de sa série qu'il a couru en en 56.32 (son meilleur chrono de la saison).

Les trois premières places de la série sont revenues respectivement, au Tunisien Tissaoui Amen Allah (54.79) au recordman du monde en 49.34, Andrei Vdovin (sous bannière neutre) en 55.27 et le Polonais Michal Kotkowski (55.35). Dans l'après-midi de la 5e journée des Mondiaux de Kobe, trois athlètes algériens prendront part à la finale du concours du Poids F32 (messieurs). Il s'agit de Walid Ferhah, Ahmed Mehideb et Lahouari Bahlaz, avec des chances réelles de médailles. Avec les deux nouvelles consécrations de Baka et Bouchref, l'Algérie totalise sept (7) médailles: 3 or, 1 argent et trois bronze.

Les médaillés algériens sont: Nassima Saifi (or au disque F57), Ahmed Mehideb (or au (Club/F32), Athmani Skander Djamil (or au 100m T13), Walid Ferhah (argent au Club F32) et Fakhreddine Thelaidjia (bronze au 400m (T36).