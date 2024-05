La sélection nationale des moins de 20 ans (U20) est à pied d'oeuvre à Abidjan depuis mardi matin, en vue de la double confrontation amicale contre son homologue ivoirienne, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

L'équipe algérienne a pris le vol régulier Alger- Abidjan de l'aéroport international Houari Boumediene dans la soirée du lundi 20 mai 2024 pour rejoindre Abidjan aux premières heures de la matinée du mardi 21 mai, indique un communiqué de l'instance fédérale publié sur son site officiel.

C'est M. Rachid El Jakani, membre du bureau fédéral qui a accompagné le groupe en tant que chef de la délégation algérienne, précise la même source. Avant de rallier Abidjan, la sélection nationale a effectué une ultime séance d'entraînement dans la matinée de lundi au Centre Technique National de Sidi Moussa.

Le sélectionneur national Yacine Manaa, a consacré cette séance à un travail purement tactique, mettant particulièrement l’accent sur les transitions défensives et offensives. Pour leur premier jour à Abidjan, le mardi 21 mai 2024, les Verts auront deux séances d’entraînement : la première s'est déroulée à 10h00 dans la salle de musculation et la seconde se tiendra à 18h00.

Cette préparation vise à optimiser la condition physique et la cohésion tactique de l'équipe avant les matchs amicaux prévus contre les U20 éléphanteaux. Ces deux rencontres amicales sont prévues pour le jeudi 23 mai et le dimanche 26 mai 2024, à 16h00 heure algérienne. Pour rappel, la sélection algérienne prépare le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), prévu en Tunisie en octobre prochain, qualificatif pour la phase finale de la CAN-2025 de la catégorie. L'équipe nationale a pris part en mars dernier à un tournoi international disputé à Alger, au cours duquel les "Verts" se sont imposés face à Egypte (2-1) et la Mauritanie (3-1), contre une défaite devant la Tunisie (2-3).