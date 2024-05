Un concours national de saut d'obstacles une et deux étoiles de deux week-ends aura lieu, du 23 mai au 1er juin au centre équestre " Etrier Oranais" d’Es-Senia (Oran), a-t-on appris, lundi, auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA).

Vingt huit épreuves sont au programme de cette manifestation hippique de deux week-ends, organisée par le club équestre " Etrier Oranais"

n collaboration avec la Fédération équestre algérienne, qui regroupe plus de 170 cavaliers et cavalières d'une vingtaine de clubs équestres de différentes régions du pays, dans les catégories cadets, juniors et seniors.

La première semaine, du 23 au 25 mai, prévoit le déroulement de 14 épreuves s'adressant aux cavaliers cadets, juniors et seniors titulaires du 1er et 2eme degré, montant des chevaux âgés de 5 ans et 6 ans avec des obstacles de 1,15 mètre à 1,35 mètre, avant de clôturer avec la deuxième semaine du programme, du 30 mai au 1er juin.

Ce rendez-vous national constituera une opportunité pour les cavaliers et cavalières de différentes catégories d’améliorer leurs performances et tester leurs montures.

Au terme de ces concours nationaux, les vainqueurs accumuleront des points comptant pour le "Ranking List" qui servira de repère pour le directeur technique national pour suivre les performances des cavaliers, précisent les organisateurs.