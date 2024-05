Une vaste campagne de nettoyage a été lancée lundi dans la station climatique Tikjda (Nord-est de Bouira) avec la participation des différents services de la wilaya, ainsi que d’associations, de clubs environnementaux et de nombreux citoyens, a-t-on constaté.

La campagne, lancée par les autorités locales depuis la forêt de Slim, porte sur le nettoyage des différents coins et recoins de la station climatique de Tikjda, et vise à nettoyer les différents endroits de ce site touristiques et forestier, et à lutter contre les incendies de forêts notamment à l’approche de la saison estivale, a expliqué une responsable à la direction de l’environnement, Wissem Boussaid.

Des sections des scouts musulmans algériens (SMA) ainsi que les servies de la sûreté, et de la gendarmerie nationale et autres services de la wilaya, et des dizaines de jeunes bénévoles, ont participé à cette campagne qui se poursuit toujours à Tikjda. Les services communaux d’El Asnam ainsi que l’Entreprise publique industrielle et commerciale (EPIC) "Nadhif" participent également à l’opération.