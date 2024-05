Le premier vol des pèlerins des wilayas de Béchar, Béni-Abbès et Tindouf à destination des Lieux Saints de l’Islam en Arabie Saoudite pour la saison 2024 opéré par la Compagnie nationale Air Algérie, est prévu le 30 mai prochain à partir de l’Aéroport "Boudghene Benali Lotfi" de Béchar, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Deux autres vols seront également assurés par la même compagnie nationale au profit des pèlerins des wilayas du Sud-ouest à partir de l’Aéroport de Béchar le 1er et 5 juin prochain, a-t-on fait savoir.

Toutes les dispositions ont été prises par les parties concernées, dont le secteur des Transports, Air Algérie, l’Etablissement de gestion de services aéroportuaires de Béchar et la Direction des Affaires religieuses et des wakfs, en coordination avec les services des Douanes algériennes et la Police aux frontières (PAF) pour le déroulement de l’opération dans de bonnes conditions, a ajouté la même source.