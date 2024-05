Plusieurs terroristes ont été éliminés entre vendredi et lundi dans des opérations menées par les forces de défense et de sécurité burkinabè, dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Est et du Sahel, rapporte mardi l'agence de presse burkinabé AIB.

L'armée burkinabè, selon l'Agence AIB, a indiqué que des terroristes venus en grand nombre ont pris d'assaut lundi les positions des forces de défense et de sécurité à Kossouka, dans la région du Sahel, et que plusieurs assaillants ont été éliminés dans la riposte.

Dans le centre-est du pays, plusieurs autres terroristes ont été tués dimanche, selon l'AIB, qui ajoute que samedi une opération similaire a été effectuée avec succès dans la localité de Seytenga, dans la région du Sahel.

Les forces de défense et de sécurité Burkinabé, appuyées par des soutiens aériens ont neutralisé vendredi des terroristes dans la zone de Lemmnoogo, dans la région du Nord, et à Nassoumbou de la région du Sahel, a précisé l'AIB.

Les images de ces opérations ont également été diffusées par la télévision burkinabé.