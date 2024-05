La République tchèque a enregistré près de 15.000 cas de coqueluche, dont six mortels depuis le début de cette année, selon l'Institut national de la santé (SZU).

Dans son rapport sur la situation épidémiologique publié lundi, le SZU indique que le pays d'Europe centrale a signalé une augmentation des cas de coqueluche, une maladie respiratoire très contagieuse, depuis le début de l'année, avec des cas hebdomadaires dépassant les 1.000 pendant neuf semaines consécutives depuis le 18 mars.

Au cours de la semaine du 13 au 19 mai, 1.383 cas ont été enregistrés, ce qui porte le nombre total à 14.832.

Selon les médias locaux, l'épidémie de cette année dans ce pays de 10,9 millions d'habitants est la plus grave depuis les années 1960, ce qui est principalement à cause de vaccins moins efficaces pour les adolescents et de la diminution des taux de vaccination.

Selon le SZU, sur le total de 14.832 cas, 4.200 étaient des jeunes âgés de 15 à 19 ans, 1.112 n'étaient pas vaccinés et le statut vaccinal de 2.573 autres personnes était inconnu.