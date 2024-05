Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, dimanche soir au siège du ministère, l'envoyé spécial du Président français pour la Libye, Paul Soler qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre a été, selon le communiqué, "une occasion pour échanger les vues sur les développements dans la région et les perspectives, à même d'élaborer des solutions politiques aux crises qui y menacent la paix et la stabilité, loin des tiraillements et des ingérences étrangères".