L'attaquant international algérien Baghdad Bounedjah, en fin de contrat avec Al-Sadd (Div.1 qatarien de football), n'a pas écarté l'idée de rebondir en championnat saoudien, après neuf années passées au Qatar.

"Pour le moment, je n'ai rien décidé concernant mon futur club. J'ai une finale à disputer (Coupe de l'Emir, NDLR), ensuite je trancherai, mais cela ne m'empêche pas de dire que je suis proche du championnat saoudien", a indiqué Bounedjah samedi soir au micro de BeIn Sports.

Bounedjah s'exprimait à l'issue de la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe de l'Emir, après sa victoire samedi en demi-finale sur le terrain d'Al-Duhaïl (1-0). Al-Sadd sera opposé en finale au vainqueur de l'autre demi-finale, prévue ce dimanche (17h00, heure algérienne) entre Qatar SC et Al-Gharafa.

Al-Sadd a annoncé mercredi le départ de Bounedjah (32 ans), neuf ans après son arrivée en provenance de l'ES Sahel (Tunisie).

" Pour notre fils, le guerrier, la légende, pour Baghdad : durant votre passage au club, vous avez réalisez l'exploit, et parfois l'impossible. Vous étiez le digne représentant du joueur arabe et le meilleur ambassadeur de notre chère Algérie. Tous ceux que vous avez côtoyé vous ont aimé, le public vous a adoré. On vous remercie pour tout ce que vous avez donné au club", a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Bounedjah avait rejoint Al-Sadd en 2015 après une expérience de deux saisons avec l'ES Sahel. Pendant les neuf années passées avec le club basé à Doha, l'enfant d'Oran a réussi marquer plus de 200 buts, toutes compétitions confondues, et s'est positionné comme étant le buteur historique d'Al-Sadd.

Sous le maillot d'Al-Sadd, Bounedjah, dont le contrat arrive à terme en juin prochain, a gagné plusieurs titres, dont quatre titres de champion du Qatar (2019, 2021, 2022, 2024) et trois Coupes du Qatar (2017, 2020, 2021).

Formé au RCG Oran, Bounedjah, qui compte 69 sélections avec l'équipe nationale (30 buts), est annoncé du côté d'Al-Shabab saoudien. Al-Ahli Djeddah, où évolue le capitaine de l'équipe nationale Riyad Mahrez, s'est également positionné pour engager le buteur algérien.