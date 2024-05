Un accord de partenariat a été signé, samedi à Alger, entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et le Centre hospitalo-universitaire belge "Brugmann", avec pour objet, le renforcement de la coopération bilatérale.

L'accord a été signé par le Directeur général (DG) de la CNAS, Nadir Kouadria et la Directrice générale (DG) du CHU belge "Brugmann", Caroline Francks, sous la supervision du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb et le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi.

A cette occasion, M. Bentaleb a affirmé que ce partenariat constitue "un nouveau jalon" dans la coopération existant entre les deux pays, au titre du "processus d'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, à même de contribuer à la concrétisation des engagements de M. le président de la République, visant à promouvoir la prise en charge sanitaire des citoyens, notamment en trouvant de nouvelles formules de coopération en matière de prise en charge médicale de certains cas graves, dont la greffe de foie et la transplantation de moelle osseuse chez les enfants âgés de moins de trois ans".

Pour le ministre, la réduction du transfert à l'étranger, se veut "un indicateur normatif de l'évolution du secteur de la santé en Algérie, à travers les structures publiques et privées, les équipements médicaux, ainsi que les compétences humaines y afférentes", ajoutant que cet accord intervient, dans le contexte de l'échange des expertises et de la coopération internationale dans le domaine de la santé.

Selon M. Bentaleb, la coopération avec les établissements hospitaliers belges, devra permettre "l'échange des technologies, du savoir et des expertises médicales entre l'établissement hospitalier belge concerné et les établissements hospitaliers algériens", en sus de " la prévention des maladies et du développement des recherches médicales".

Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que les deux parties " ont entamé un programme de formation qui permettra à des staffs médicaux et paramédicaux algériens de bénéficier de l'expertise et de la compétence des établissements de santé belges".

Il convient d'indiquer que le staff médical du CHU belge "Brugmann", effectue une visite à la Clinique médico-chirurgicale infantile (CMCI) de Bousmail (Tipasa) et à l'Etablissement public de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire à Alger, et ce en vue de s'enquérir de l'expérience algérienne en la matière.