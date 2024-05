Au moins 120 personnes ont été tuées vendredi et samedi par de fortes pluies et des crues soudaines dans la province de Faryab, dans le nord de l'Afghanistan, et celle de Ghor, dans l'ouest du pays, ont déclaré des responsables locaux.

Au moins 47 personnes ont été tuées par des crues soudaines samedi soir dans la province de Faryab, a confirmé Shamsuddin Mohammadi, directeur provincial de la culture et de l'information.

Un autre responsable provincial a signalé 18 décès dans la province pendant le même jour.

Cette catastrophe naturelle s'est produite dans les districts de Belcharagh, Chehalgazi et Qarghan, a précisé M. Mohammadi, relevant que, le nombre de victimes pourrait augmenter.

Dans le même temps, le bilan des inondations de vendredi et samedi dans la province de Ghor s'est élevé à 55 personnes, a déclaré dimanche Abdul Wahid Hamas, porte-parole du gouverneur de Ghor.