Une campagne de sensibilisation des citoyens aux risques et dangers des incendies de palmeraies et oasis et leurs effets dévastateurs sur le couvert végétal Saharien est initiée par les différentes autorités communales, et ceux des secteurs des forêts, de la protection civile à travers les wilayas de Béchar et Béni-Abbès, a-t-on appris dimanche auprès des services de ces wilayas .

Organisée à l’approche de la saison estivale avec la contribution de la société civile, cette campagne animée par des responsables, cadres des collectivités locales, ceux du secteur des forêts et de la protection civile, a permis à ces animateurs de sensibiliser les citoyens sur les effets négatifs des incendies sur les palmeraies, les oasis et sur le couvert végétal à travers ces wilayas en cette période du début de la saison estivale à travers la région du sud-ouest du pays, et la nécessité de leur contribution à la prévention de ces incendies, a-t-on précisé.

Cette action qui s’est traduit jusqu'à aujourd’hui par la tenue d’une vingtaine de rencontre a permis aussi de mettre en évidence les moyens de prévention de ces incendies, du même que le rôle actif de la société civile en matière de sensibilisation de la population locale surtout les touristes et les adeptes des bains de sable en période estivale à Taghit et issus des différentes régions du pays, a-t-on expliqué.

Cette campagne a été aussi une occasion pour ses animateurs pour mettre l’accent sur la nécessité d’éviter les causes pouvant provoquer les incendies dans les palmeraies et les oasis de la région, la vulgarisation des plans d’organisation des interventions et secours des différents secteurs dont notamment celui de la protection civile en cas de déclenchement d’incendies dans ces espaces naturels et agricole, a-t-on ajouté.

La wilaya de Bechar compte trois importantes palmeraies à savoir celles de Taghit, Lahmar et Béni-Ounif qui s’étalent sur une surface de 1.320 hectares avec un potentiel de 173.130 palmiers dattiers dont une grande majorité est productive, en plus de celles des autres collectivités et qui disposent d’un potentiel productif juger "Important",par la direction locale des services agricoles (DSA).

Dans la wilaya de Béni-Abbès, l’ensemble des palmeraies et oasis qui comptent 642.940 palmiers-dattiers productifs sur une surface de 4.509 hectares, font l’objet d’une surveillance par les secteurs concernés et ce au titre du plan de prévention et lutte contre les incendies, a-t-on fait savoir.