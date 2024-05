Pendant trois jours, la capitale des hauts plateaux, Sétif, a accueilli les activités des « Journées nationales de la poésie populaire féminine », sous le slogan « Patrimoine et créativité », avec la participation de poètes féminines de différents wilayates , organisée par l’Association Culturelle « Qardinia » en coordination avec la Maison de la Culture « Houari Boumediene ».

La responsable de l'association culturelle « Qardinia » Mme Radhia Ajimi, a déclaré que la manifestation s'inscrit dans le cadre de la préservation de notre patrimoine culturel diversifié en tant que partie importante de l'identité nationale et en tant qu'héritage pour les générations successives.

sous une tente dressée à la Maison de la Culture "Houari Boumediene", dans une séance intimiste et traditionnelle, et vêtus de vêtements traditionnels représentant chaque région de notre pays, le public a assisté à une cérémonie artistique issue du patrimoine local, dirigée par le groupe « Houria FKIRET »de Souk Ahras, et récitation de poèmes tirés du folklore algérien par des poètesses comme Karima Mokhtari de Sidi Bel Abbès, Bogdat Al-Alja de Bouira, Samra Ratab de Souk Ahras et Halima Meshri d'Ain Temouchent, Naïma Negri (Djelfa), Abed Elmoula Oum Kheir (Tiaret), Lahcine Djemaa (El bayedh), Salim Cherifa (Tipaza), Aouicha Boumediene (Alger).

L'écrivaine WARDA ZERGUINE de Guelma، a également présenté une intervention intellectuelle et culturelle dans laquelle elle a abordé le « chant populaire révolutionnaire », les «enigmes » et les « contes » en tant que partie du patrimoine et du patrimoine immatériel, expliquant que le chant populaire révolutionnaire a sa propre signification. place dans la société, d'autant plus que de nombreuses voix de jeunes l'ont restaurée en chantant et en composant, en plus de cela, le public présent, qui a rempli la tente, a apprécié les chants traditionnels présentés. par le groupe Tamzigt Moussaoui de Bouira.

la manifestation comprenait également une perspective scientifique, culturelle, intellectuelle sur le patrimoine matériel, dirigé par le professeur Salim Anan et le Dr Hanafi Aisha et le Dr Jalid Akila et le Dr Katia Jama.

Alors que la cérémonie de clôture des « Journées nationales de la poésie populaire féministe » dans sa première édition a été marquée par un mariage traditionnel de Sétif, organisé par l'« Association Cristal Sétif pour la créativité culturelle » et l'Association « Qardinia » en coordination avec la Maison de la Culture au rythme du chant sétifien, avec la participation du grand artiste Bakakchi El Khair, afin que les participantes soient enfin honorées par le monsieur le wali de setif.