La 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football se jouera dans son intégralité le dimanche 26 mai, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) dimanche sur son site officiel.

L'instance dirigeante de la compétition n'a précisé pas l'heure des huit rencontres de même que la domiciliation des matchs USM Alger-ASO Chlef et CR Belouizdad-MC El-Bayadh.

Cette 27e journée sera marquée par un duel à distance pour la place de dauphin entre le CRB (2e, 46 pts) et le CSC (3e, 45 pts), alors que la course pour le maintien amorcera un nouveau virage important dans l'autre duel, du bas du tableau, entre l'ES Ben Aknoun et le MC Oran, qui se partagent la 14e position avec 26 points chacun.

Pour rappel, le MC Alger s'est adjugé officiellement son 8e titre de champion de son histoire, en battant son rival éternel l'USM Alger (1-0), vendredi au stade du 5-juillet, pour le compte de la 26e journée. Le "Doyen" a scellé définitivement son sacre à l'issue du match nul entre le CSC et le CRB (1-1).

Le Mouloudia, qui vise désormais le doublé Coupe-Championnat puisqu'il est qualifié pour la finale tant attendue face au CRB, caracole en tête avec 60 unités, à quatre journées de l'épilogue et ne peut plus être rejoint.

Voici par ailleurs le programme de la 27e journée (dimanche, 26 mai) :

USM Khenchela -JS Saoura

Paradou AC - US Souf

ES Sétif - NC Magra

USM Alger - ASO Chlef

JS Kabylie - MC Alger

CR Belouizdad - MC El-Bayadh

US Biskra - CS Constantine

MC Oran - ES Ben Aknoun.

Ligue 1 Mobilis (26e J) Classement des buteurs : Dib rejoint Belaïli en tête avec 12 buts

L'attaquant du CS Constantine, Brahim Dib, auteur d'un but lors du match nul concédé vendredi à domicile face au CR Belouizdad (1-1), a rejoint Youcef Belaïli (MC Alger) en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 Mobilis de football avec 12 buts chacun, à l'occasion de la 26e journée.

Dib a ouvert le score à la 16e minute sur penalty, avant que le Chabab n'égalise en seconde période, également sur penalty transformé par Laouafi (55e).

Le capitaine du club constantinois renoue ainsi avec les filets en championnat, plus de deux mois après son but inscrit à Béchar face à la JS Saoura (2-2), disputé le 2 mars dernier, pour le compte de la 19e journée. Deux joueurs se sont illustrés lors de cette journée en signant un doublé, il s'agit de l'attaquant togolais de l'ASO Chlef Yawo Agbagno et de l'avant-centre du MC Oran Zoubir Motrani.

L'international togolais réalise une belle opération, en rejoignant l'attaquant du MCA Zakaria Naïdji à la 2e place au classement des buteurs, avec 11 buts chacun.

Pas moins de trois joueurs suivent derrière avec 9 buts chacun : Ismaïl Belkacemi (USM Alger), Aïmen Lahmeri (ES Sétif), et le Camerounais Leonel Wamba (CR Belouizdad).

Pour rappel, le titre du meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière (2022-2023) avait été remporté par Mohamed Souibaâh (ASO Chlef) et l'ancien joueur du RC Arbaâ, Mohamed Toumi avec 13 buts chacun.

Top 5 des meilleurs buteurs de la Ligue 1 :

1- Youcef Belaïli (MCA) 12 buts

--. Brahim Dib (CSC) 12 buts

3-. Yawo Agbagno (ASO) 11 buts

--. Zakaria Naïdji (MCA) 11 buts

5- Ismaïl Belkacemi (USMA) 9 buts

--. Aïmen Lahmeri (ESS) 9 buts

-- .Leonel Wamba (CRB) 9 buts.