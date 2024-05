Large vainqueur devant le SC Mecheria (4-1) pour le compte de la 27e journée de Ligue 2 amateur de football, disputée samedi, l'ES Mostaganem leader de la poule Centre-Ouest, a conservé son avance de cinq points sur son dauphin le RC Kouba, victorieux en déplacement contre le SKAF Khemis Miliana (2-1), au moment ou la bataille pour le maintien fait rage dans la poule Centre-Est.

A la faveur de ce nouveau succès, l'Espérance de Mostaganem (66 pts) fait un nouveau pas vers l'accession en gardant à distance le Raed (61 pts) à trois journées de l'épilogue. Cette 27e journée a également été marquée par la mauvaise opération de l'ASM Oran (31 pts), qui glisse à la 14e position du classement synonyme de relégation, après son match nul (1-1) face à la JSM Tiaret (10e, 33 pts).

En revanche, le NA Hussein-Dey et le WA Boufarik, vainqueurs respectifs devant le GC Mascara (1-0) et le RC Arbaâ (4-3), se hissent au 11e rang avec 32 points chacun et se donnent un peu d'air.

Les autres rencontres de la poule Centre-Ouest, sans enjeu, ont enregistré les victoires de l'ESM Koléa contre le MCB Oued Sly (2-0), du WA Mostaganem devant l'Olympique Médéa (3-1) et le CR Témouchent face à la JS Guir Abadla (5-1).

Dans la poule Centre-Est, le choc des mal classés entre l'AS Ain M'lila et l'USM Annaba (12es, 31 pts) s'est soldé par un match nul (1-1), alors que le HB Chelghoum Laïd, premier relégable avec 30 points, s'est incliné face à l'E Sour Ghozlane (15e, 28 pts). Ce succès permet aux joueurs de Sour Ghozlane d'entretenir un léger espoir pour sauver sa peau en Ligue 2.

Toujours menacé par le spectre de la relégation, l'USM El Harrach (8e, 35 pts) a enchainé avec un nouveau succès contre l'Olympique Magrane (1-0), tour comme le NRB Teleghma, également huitième avec 35 points, qui a dominé la lanterne rouge le MC El-Eulma (4-1).

Auréolé d'une accession historique en Ligue 1 professionnelle, lors de la précédente journée, l'Olympique Akbou (1er, 64 pts) a concédé sa troisième défaite de la saison, en s'inclinant en déplacement (0-1) face l'AS Khroub (7e, 37 pts), au moment ou son dauphin le MSP Batna (2e, 52 pts) a battu la JS Bordj Ménael (5e, 39 pts).

Les deux dernières rencontres du groupe Centre-Est, ont enregistré la victoire de l'IB Khemis El Khechna face au CA Batna (2-1) et le match nul entre l'IRB Ouargla et le MO Constantine (1-1).

résultats et classement

Groupe Centre-Ouest - 27e journée

Résultats et classement à l'issue des matchs de la 27e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest, disputés samedi :

SKAF Khemis Miliana - RC Kouba 1-2

JSM Tiaret - ASM Oran 1-1

NA Hussein-Dey - GC Mascara 1-0

ESM Koléa - MCB Oued Sly 2-0

Olympique Médéa - WA Mostaganem 1-3

CR Témouchent - JS Guir Abadla 5-1

WA Boufarik - RC Arbaâ 4-3

ES Mostaganem - SC Mecheria 4-1

Classement : Pts J

1). ES Mostaganem 66 27

2). RC Kouba 61 27

3). WA Mostaganem 49 27

4). GC Mascara 43 27

--). CR Témouchent 43 27

6). ESM Koléa 38 27

7). SKAF El Khemis 36 27

8). MCB Oued Sly 35 27

9). SC Mécheria 34 27

10). JSM Tiaret 33 27

11). RC Arbaâ 32 27

--). NA Husseïn Dey 32 27

--). WA Boufarik 32 27

14). ASM Oran 31 27

15). O. Médéa 15 27

16). JS Guir Abadla 12 27.

Groupe centre-Est - 27e journée

Résultats et classement à l'issue des matchs de la 27e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Est, disputés samedi :

IB Khemis El Khechna - CA Batna 2-1

AS Ain M'lila - USM Annaba 1-1

USM El Harrach - Olympique Magrane 1-0

MSP Batna - JS Bordj Ménael 1-0

IRB Ouargla - MO Constantine 1-1

NRB Teleghma - MC El-Eulma 4-1

E Sour Ghozlane - HB Chelghoum Laid 2-1

AS Khroub - Olympique Akbou 1-0

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 64 27 accède en Ligue 1

------------------------------------------------------------

2). MSP Batna 52 27

3). CA Batna 42 27

--). MO Constantine 42 27

5). JS Bordj Ménael 39 27

6). IB Khemis Khechna 38 27

7). AS Khroub 37 27

8). IRB Ouargla 35 27

--). NRB Teleghma 35 27

--). USM El Harrach 35 27

11). O. Magrane 33 27

12). AS Aïn M'lila 31 27

--). USM Annaba 31 27

13). HB Chelghoum Laïd 30 27

14). ES Ghozlane 28 27

16). MC El Eulma 16 27.