Les athlètes Nassima Saifi et Ahmed Mehideb ont ouvert la moisson de l'Algérie aux 11es Championnats du monde de para-athlétisme à Kobe au Japon (17-25 mai), avec deux médailles d'or, dans leurs spécialités respectives, le lancer du disque et celui du Club.

Au concours du lancer du disque, classe (F57), Saifi a été la première à faire entendre l'hymne national au mémorial stadium à Kobe, en remportant le concours avec un jet à 33.90m, réalisant sa meilleure performance de la saison.

Sa compatriote Safia Djelal qui a pris part au même concours, a pris une honorable 4e place (30.49m), alors que le podium a été complété par Mokhigul Khamdamova (Ouzbékistan) avec 33.28m, et la Chinoise Xu Tian (31.55m).

De son côté, Ahmed Mehideb a réussi l'or au concours du Club (F32), remporté haut la main avec un jet mesuré à 37.61m. Son compatriote Walid Ferhah est monté sur la seconde marche du podium avec un lancer à 36.30m, alors que la médaille de bronze a été gagnée par Aleksei Chrukin (35.18m). L'autre athlète algérien engagé dans ce concours, Lahouari Bahlaz s'est contenté de la 8e place (29.32m).

Pour sa part, Gasmi Mounia qui avait pris part au concours du lancer de Club (F32), a terminé 7e (21.48m), alors que la médaille d'or est revenue à la Brésilienne Brito Oliveira (26.66m), suivie de la Tunisienne Maroua Ibrahmi (26.60m).

Au lancer du javelot (F12/13), Bakhta Benalou s'est classée 6e avec un jet à 31.68m (réalisant un nouveau record d'Afrique).

Le podium du concours a été remporté par la Chinoise Zhao Yuping (44.86m), suivie de la Polonaise Natalija Ede (38.52m) et Dabravolskaya (34.72m).

Dans l'épreuve du 400m (T36), l'Algérien Seifeddine Theilaidjia s'est qualifié pour la finale, en remportant sa série en 54.26 (nouveau d'Afrique). L'Algérie a devancé dans sa 1re série, Shvelsov Engenii (sous drapeau neutre) et auteur de 54.59 et le New zélandais Stedman Wikiam (55.73). La finale de l'épreuve aura lieu dimanche (demain).

Les Mondiaux de Kobe ont drainé quelques 1073 athlètes de 104 nations qui concourront dans 168 épreuves médaillées (92 hommes, 75 femmes et une épreuve mixte).