Les coureurs algériens aspirent à exploiter la huitième étape entre Constantine et Skikda (117,4 km), marquée par le parcours le plus court du Tour d'Algérie cycliste 2024 (TAC-2024), dans l'objectif de récupérer le maillot jaune et prendre la tête du classement général.

A l'issue de la septième étape courue samedi sur une distance de 129.4 km entre Sétif et Constantine, l'Erythréen Meron Hagos Teshom a conservé le maillot jaune de leader, avec 30 secondes d'avance sur l'Algérien Nassim Saïdi (Madar Pro Team).

Les Algériens ont perdu le maillot jaune et la tête du classement général, après leur domination tout au long des cinq premières étapes, à commencer par Hamza Yacine (Team Madar Pro), qui l'a porté lors des deux premières étapes, avant que son compatriote, Ayoub Sahiri, (NR Dély Ibrahim) ne l'endosse lors des trois étapes qui ont suivi.

Le cycliste du Team Madar Pro, Yacine Hamza, a déclaré à cet égard: "moi et mes compagnons de route, ont n'a pas trouvé la faille pour faire la différence et reconquérir le maillot jaune. Nous avons économisé notre énergie en prévision de l'étape relativement facile de Skikda, afin de renverser la situation et de hisser à nouveau en tête du classement général.".

Malgré cela, les chances de l'Algérie de reconquérir le maillot jaune pour la suite du Tour d'Algérie 2024, demeurent intactes, notamment par le cycliste Nassim Saïdi, qui occupe la deuxième ligne du classement général, à seulement 30 secondes du leader du classement général, sans oublier le doyen du Tour, Azzedine Lagab, qui se trouve à 2 minutes 16 secondes, et qui peut faire pencher la balance en faveur de l'Algérie.

Le coureur algérien Ayoub Ferkous (21 ans) a remporté sa première victoire et la cinquième pour les Algériens dans l'édition 2024 du Tour d'Algérie cycliste, lors de la septième étape, disputée samedi, sur une distance de 129.4 km entre Sétif et Constantine.

Pour la huitième étape, le natif de Constantine compte remporter sa deuxième victoire et conserver les trois maillots, puisqu'il portait le maillot bleu du vainqueur de l'étape, le maillot rouge du meilleur cycliste algérien, ainsi que le maillot orange, du meilleur cycliste combattant. "J'ai une chance aussi de remporter l'étape Constantine-Skikda, puisque je connais aussi le parcours, et je m'efforcerai de conserver à nouveau le maillot bleu.", a dit Ferkous. Le parcours de cette huitième étape du TAC-2024 comprend deux cols, le premier de première catégorie à 27,1 km et le deuxième de 2e catégorie à 73,4 km, en plus de deux points chauds (sprint), le premier sera à 40,5 km et le second à 62 km.

Pour le classement général par équipes, et après le déroulement de six étapes, la solide équipe érythréenne, avec ses membres spécialisés en montée, continue d'occuper la première place avec un temps de 69 heures 18 minutes 14 secondes, devant l'équipe allemande, Embrasse Ihe World, (69 heures 19 minutes 55 secondes), tandis que l'équipe algérienne "Team Madar Pro" se classe troisième (69 heures 20 minutes 03 secondes).

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.