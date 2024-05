Comme le poisson africain killi, qui parvient à suspendre les effets du temps sur son métabolisme, les humains pourraient faire de même dans le futur. Les chercheurs étudient l'animal pour appliquer son fonctionnement au corps humain.

Le poisson killi a de quoi faire pâlir d'envie bon nombre d'humains... et de quoi ruiner les chirurgiens esthétiques ! Il est capable de suspendre les effets du temps sur son métabolisme. On a déjà vu cela dans de nombreux films de science-fiction, notamment dans les voyages interstellaires. Et si l'on pouvait appliquer cette "animation suspendue" aux humains ?

Les chercheurs planchent sur la question, selon une étude parue dans la revue Science le 21 février.

Le killi turquoise se trouve en Afrique, et il parvient à se mettre en "pause". Ou plus particulièrement, en "diapause". Il s'agit d'une forme d'animation suspendue, qui ralentit grandement les effets du temps sur son corps. Le but n'est évidemment pas pour l'espèce de ne pas vieillir...

Mais plutôt de se protéger contre les aléas climatiques, comme la sécheresse d'un lac par exemple. Si sa durée de vie est comprise entre 4 et 10 mois, il est capable de se mettre en pause largement plus longtemps. Pendant ce temps, il ne se développe plus. Mais comment fait-il ?

UNE PROTÉINE MAGIQUE ?

C'est la question que se sont posé les chercheurs de l'Université de Stanford. Pour se mettre ne état de diapause, le poisson augmente sa production d'une certaine protéine : la CBX7. Elle permet en temps normal de préserver les muscles du corps des vertébrés, et régule les gènes des organes. C'est elle qui, une fois produite en grande quantité place le vertébré en état de diapause.

A partir de cette information, les chercheurs souhaitent reproduire ce mécanisme pour les humains, et les placer en animation suspendue comme le killi.

Cela pourrait par exemple, à échelle locale, de permettre de ralentir le processus métabolique et de limiter le vieillissement ? Par ailleurs, être en mesure de "suspendre la vie" pourrait être intéressant dans le futur, pour de longs voyages. Vers l'espace, par exemple !