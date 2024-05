bLe Rassemblement national démocratique (RND) a affirmé, samedi son engagement à s'ériger en force de soutien à la prochaine Présidentielle prévue le 7 septembre, et à poursuivre les efforts pour la mobilisation de ses forces militantes pour contribuer au succès de cette échéance.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de son bureau national, sous la présidence de son SG, Mustapha Yahi, le RND a réaffirmé son engagement à s'ériger en force de soutien à la prochaine Présidentielle, à travers les décisions qui seront tranchées lors de sa prochaine session", appelant ses militants à "poursuivre les efforts qu'ils avaient entamés sur le terrain afin de parvenir à cette fin, conformément aux orientations de la Direction nationale du parti", selon un communiqué issu suite d'une réunion du parti sous la direction du Secrétaire général du parti.

Dans le même contexte, il a mis en exergue sa volonté de "poursuivre ses efforts pour recruter et mobiliser ses forces militantes afin de réussir l'élection présidentielle, en sensibilisant le corps électoral quant à l'importance de se diriger massivement vers les urnes et de choisir leurs candidat avec démocratie et transparence".

A cet égard, le RND a appelé toutes les forces vives de la société, y compris les partis politiques, les organisations nationales et les composantes de la société civile, à "élargir les consultations pour se rallier autour d'un candidat consensuel pour la prochaine élection présidentielle", afin de garantir "la poursuite des réformes engagées ces dernières années et la réalisation de leurs objectifs".

Sur les volets économique et social, le parti a exprimé "sa satisfaction des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens, à travers les augmentations successives des salaires et des pensions des retraités, la révision des statuts des différentes catégories de fonctionnaires, ainsi que les projets de développement prometteurs dans les domaines agricole, industriel, commercial, minier et de l'infrastructure". Par ailleurs, il a salué la coordination entre les institutions constitutionnelles, se voulant ainsi "une source de satisfaction et d'assurance pour les Algériens et prouvant que l'Algérie est un Etat d'institutions".

A cette occasion, le parti a adressé ses salutations et sa reconnaissance pour l'Armée nationale populaire (ANP) et l'ensemble des membres des corps de sécurité qui veillent à la sécurité et à l'intégrité du territoire national.

Le RND a salué "les positions honorables de la diplomatie algérienne et les acquis internationaux réalisés en faveur de la cause palestinienne, condamnant fermement la brutalité de l'entité sioniste abjecte pour les crimes de guerre et les violations commises contre le peuple palestinien frère, qui resteront une tache noire sur le front des institutions internationales complices".

Le FFS appelle au renforcement de l'unité nationale

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, à souligné samedi à Tizi-Ouzou, l'importance du renforcement de l'unité nationale et appelé à faire face aux défis du contexte, régional et mondial, actuel.

S'exprimant lors d'un meeting au Théâtre régional Kateb-Yacine, M. Aouchiche a plaidé pour le "renforcement et la consolidation d'un destin national commun et la préservation de l'Etat national pour faire face aux lourdes implications d'un monde en pleines mutations où la force supplante le droit". Le FFS, "conscient des menaces qui guettent le pays, n'a jamais cessé d'interpeller et de tendre la main aux autorités et forces vives du pays pour parachever la construction d'un projet national commun dans lesquels s'identifieront tous les Algériens avec leurs différences", dira-t-il.

Le responsable du FFS, rappelant les sacrifices de millions d'algériens pour l'indépendance du pays, a estimé, pour se faire, qu'il est "nécessaire d'instaurer un climat de confiance et de concorde pour que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ainsi que nos différences soient mieux abordées". Il a appelé, dans le même sillage, à "la préservation de l'unité nationale et à faire barrage aux séparatistes, aux extrémistes et à ceux qui veulent faire de la question identitaire une surenchère".

L'ANR appelle à une forte participation aux prochaines présidentielles

Le secrétaire général de l'Alliance nationale Républicaine (ANR), Belkacem Sahli a mis l’accent, samedi à Oran, sur la sensibilisation des citoyens à l’importance de la période actuelle et la nécessité d'une forte participation aux prochaines élections présidentielles.

M.Sahli a précisé, lors d’une rencontre des cadres de l’Ouest algérien de la coalition "Stabilité et reforme" qui regroupe 7 partis politiques, que "le peuple tranchera lors de cette élection", déclarant que "sa parole qui primera, d’où la nécessité d’une participation massive s’il veut un changement vers le meilleur".

Il a insisté, dans ce sens, sur "l’importance d’intensifier les rencontres directes avec les citoyens afin d’assurer la réussite du prochain rendez-vous électoral".

M.Sahli a, par ailleurs, annoncé son intention de se porter candidat dans le cadre de cette coalition partisane, "pour la réussite des prochaines élections présidentielles au vu de ce qu’elles comportent comme défis tant au niveau interne qu’externe et de l’opportunité qu’elles offrent aux citoyens pour qu’ils puissent exercer leur souveraineté populaire constitutionnellement consacrée".

Il a ajouté que "ce rendez-vous électoral vise à réhabiliter l’activité partisane après une période de léthargie qu’elle a connue durant les années précédentes".

De son côté, le président du Parti du renouveau et du développement et coordinateur de la coalition des 7 partis, Dr Assir Taïbi a déclaré que "la création de cette alliance est intervenue en réponse aux attentes légitimes des Algériens exprimées à plusieurs occasions".

Pour sa part, le secrétaire général du Front démocratique libre (FDL), Abdelkader Samir Saadaoui a insisté sur "l’importance de descendre sur le terrain, de se rapprocher du citoyen et d’élaborer des programmes en mesure de répondre à ses préoccupations et à ses attentes afin de gagner sa confiance".

Le président du Front El-Moustakbal appelle à une forte mobilisation nationale pour la réussite des prochaines élections présidentielles

Le président du Front El-Moustakbal, Fateh Boutbig a appelé, samedi à Oran, à "une forte mobilisation nationale pour assurer le succès des prochaines élections présidentielles".

M. Boutbig indiqué, lors d'un rassemblement des militants et cadres de son parti, au Centre des conventions "Mohamed Benahmed " que " sa formation politique sera aux premiers rangs et prête à une forte mobilisation nationale ".

Il a également souligné que " l'élection présidentielle prochaine sera une occasion pour raffermir la volonté et renforcer la détermination nationales, approfondir les relations avec les institutions de la République et donner une image à la communauté internationale que les positions de l'Algérie représentent la profondeur du peuple algérien ", appelant la classe politique et les différentes instances et la société civile à " une mobilisation nationale pour se présenter avec force aux urnes, le 7 septembre prochain, et barrer la route à ceux qui veulent semer le doute et le désespoir". Le président du Front El-Moustakbal a exhorté la classe politique à " préserver le front intérieur afin de réaliser la cohésion nationale", affirmant que " le peuple algérien, par sa fidélité aux sacrifices des chouhada, constitue un bouclier devant ces vagues déchainées qui veulent porter un sérieux coup à l'Algérie".

D'autre part, M. Boutbig a souligné que l'Algérie est en train de bâtir une économie robuste, ainsi que la mise en place d'un système social particulier, grâce aux mesures prises en faveur du front social, matérialisées par l'augmentation des salaires, les pensions de retraite, et une aspiration vers l'autosuffisance et l'exportation de ses produits agricoles. Il a également valorisé les positions de l'Algérie, tant au niveau du Conseil de sécurité qu'à l'Organisation des Nations Unies (ONU), en faveur des causes justes, notamment celles de la question Palestinienne et du Sahara Occidental.