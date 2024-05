Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé, samedi à Boumerdes, que la création dernièrement de nouveaux grades, à l'instar du grade d'"imam excellent "pour les détenteurs d'un doctorat, vise à "valoriser et développer le secteur, au même titre que les capacités de son personnel".

"Un décret exécutif a été promulgué, dernièrement, relatif à la création de nouveaux grades, dont celui d'imam excellent au profit des titulaires d’un doctorat, dans l’objectif de valorisation des capacités des titulaires de différents diplômes universitaires algériens", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite de travail et d'inspection d'un nombre de structures de son secteur à Boumerdes.

Il a, à ce titre, souligné l’existence de certains corps de grades relativement inferieurs au sein des structures et services du secteur, à l’instar du grade de maitre de l’enseignement coranique "appelés à bénéficier de promotions en grade après l'obtention de diplômes universitaires supérieurs, notamment le doctorat". M. Belmehdi a ajouté que la création de ces grades s'inscrit dans le cadre du "plan de développement humain du secteur, en général", notant que ce dernier (plan) est "indispensable et constitue un facteur important du développement de son département ministériel à tous les niveaux".

Au volet social, le ministre a fait part de l’affectation de "1.400 logements de différentes formules au profit des employés du secteur, dont la réception et la distribution progressive a été entamée", a-t-il précisé.

Sur un autre plan, M .Belmehdi, qui a, également, supervisé une cérémonie en l’honneur de 70 élèves filles de l'école coranique "Malik Ibn Anas" de Hammadi, distinguées par l’instance de lecture du Coran de la wilaya, a affirmé que "l'injustice dont est victime le peuple palestinien a incité le monde à le soutenir", saluant "la position honorable de l'Algérie dans le soutien de la cause palestinienne".

Par ailleurs, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a loué le "beau désigne et la haute esthétique" des mosquées et écoles coraniques de la wilaya, fréquentées par "des élèves en quête de mémorisation du Saint Coran et d’apprentissage des valeurs morales nationales et des principes du juste milieu rejetant l'extrémisme, le terrorisme et la violence sous toutes ses formes".