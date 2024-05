Une séance de travail ayant réuni la délégation parlementaire algérienne qui prend part au forum de "Braga" et la députée finlandaise, présidente de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Mme Pia Kauma, a été organisée au Portugal, a indiqué samedi un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Organisée, jeudi passé, par le député de l'APN, Abdelwahab Yakoubi, cette séance a abordé "les plus importantes questions auxquelles est confronté le monde aujourd'hui, d'autant que l'accent a été mis sur l'impératif de conjuguer les efforts à même d'y faire face, notamment en ce qui a trait à l'agression sioniste et à la guerre génocidaire que mène l'Entité sioniste à Ghaza et dans tous les territoires palestiniens occupés", lit-on dans le communiqué.

M. Yakouni a mis l'accent, lors de cette séance, sur " la raffermissement de la relation avec l'Algérie et l'appui à ses grands efforts de lutte contre le crime organisé, le trafic d'êtres humains, la sécurisation de la rive sud de la Méditerranée, ainsi que sur le développement de la coopération parlementaire, en vue de contribuer de manière efficace à trouver des solutions aux différends et aux conflits en cours", ajoute le communiqué.

La rencontre a également constitué, poursuit la même source, une occasion pour la présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, qui compte les représentants de 57 Etats", en vue de mettre en avant l'activation de la présence algérienne au sein de cette organisation".