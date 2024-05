L'Algérie abritera, les 26 et 27 mai au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), les travaux du 36e Congrès de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), sur convocation de son président, M. Ibrahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué, samedi, un communiqué de la chambre basse du Parlement. Selon la même source, le comité exécutif de l'Union tiendra samedi 25 mai 2024, en prévision du lancement des travaux du congrès, sa 34e réunion.

L'ordre du jour du Congrès comprendra, "des séances de travail et des réunions des commissions de +Palestine+, +des conditions de la femme, de l'enfant et de la jeunesse+ et +des affaires politiques et des relations parlementaires+".

Les travaux du Congrès seront sanctionnés par "un communiqué final" avant l'organisation d'une cérémonie symbolique pour célébrer le 50e anniversaire de l'UIPA, conclut le communiqué.