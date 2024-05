L'échéphile Alaâ-Eddine Boulernas du Club "Echecs de Constantine" a décroché le premier prix du tournoi national Open des jeux d'échecs en individuel, disputé vendredi à la maison de jeunes chahid "Kaabache Abdellah Salah Bey" à Sétif.

Au classement final, Soualhia Hichem de Batna s'est classé deuxième et Sbaihi Fares de Sétif à la troisième place.

Cet Open, disputé selon le système suisse en sept rondes à la cadence de 15 minutes au finish avec ajout de dix secondes par coup joué, a été jugé d'un niveau technique "très appréciable" par le directeur de la compétition, l'arbitre international Adnan Nesla.

Cette manifestation sportive, organisée par le club amateur Salah Bey de Sétif en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports locale et la Fédération algérienne des échecs, à l'occasion de la commémoration du 79e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 et la journée nationale de l'étudiant, coïncidant avec le 19 mai de chaque année, a vu la participation de 131 athlètes dames et messieurs d'une dizaine de clubs et associations du pays.

Une cérémonie de remise de cadeaux a clôturé ce rendez-vous sportif, en présence des membres de la Fédération algérienne des échecs et de représentants de la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Sétif.