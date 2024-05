Le Mouvement El-Bina a organisé, vendredi à Alger, un rassemblement estudiantin dans le cadre des célébrations marquant la Journée nationale de l'étudiant (19 mai).

Dans son allocution d'ouverture de ce rassemblement estudiantin, organisé sous le thème : "L'étudiant, de la Glorieuse Révolution de Libération à l'édification de l'Algérie nouvelle", le président du Mouvement, Abdelkader Bengrina a appelé les jeunes à "suivre l'exemple des jeunes et des étudiants de la Glorieuse Révolution de Libération et à s'imprégner de leurs nobles valeurs", affirmant que la génération de l'université algérienne d'aujourd'hui est "habilitée à conduire le processus de développement et à faire face aux différents défis et enjeux auxquels est confrontée la nation algérienne".

Par la même occasion, il a insisté sur l'impératif de "renforcer la cohésion nationale et de défendre les institutions de la République, ainsi que de conforter la stabilité nationale et de contribuer à la concrétisation de tous les projets nationaux", estimant dans ce sens que l'Algérie "se construit par le savoir, la cohésion et la complémentarité entre l'ensemble des enfants du peuple".

M. Bengrina s'est félicité de l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatif à "l'autonomisation politique des jeunes", ajoutant qu'"aujourd'hui, le citoyen veut le maintien de la stabilité nationale et du caractère social de l'Etat", ainsi que "le maintien de la souveraineté de la décision nationale, et le soutien aux causes justes dans le monde, en tête desquelles, les causes palestinienne et sahraouie".

A cet effet, il a appelé à "une forte participation populaire" à la prochaine élection présidentielle prévue le 7 septembre, et ce dans l'intérêt "suprême du pays", affirmant que son parti participera à ce rendez-vous politique", soit avec un candidat du Mouvement El-Bina, soit avec un autre candidat hors du Mouvement", faisant savoir que le Conseil consultatif de son parti "se réunira vendredi prochain pour prendre sa décision".

Par ailleurs, le président du Mouvement El-Bina a mis en garde contre "l'agenda des ennemis de l'Algérie, qui veulent détourner l'opinion publique par des rumeurs trompeuses visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays".

Evoquant les dossiers internationaux, M. Bengrina a salué la teneur de l'allocution du président de la République prononcée, jeudi à Manama (Bahreïn), à l'ouverture des travaux de la 33e session du Sommet arabe, dans laquelle il a "plaidé longuement en faveur de la juste cause palestinienne".

A cet égard, le président du Mouvement a relevé les efforts déployés par la diplomatie algérienne en faveur de la cause palestinienne, découlant "des nobles principes" de la Glorieuse Révolution de Libération.

Le parti de l'UFDS participera à la prochaine élection présidentielle (SG)

Le secrétaire général du parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Abderrahmane Salah a annoncé, vendredi à Alger, que sa formation politique participera à la prochaine élection présidentielle, prévue le 7 septembre prochain.

Dans une allocution prononcée lors d'une rencontre au siège du parti, le SG de l'UFDS a affirmé qu'il "participera à la prochaine élection présidentielle prévue le 7 septembre 2024, étant une importante étape permettant de consacrer la pratique démocratique et de poursuivre le processus d'édification des institutions de l'Etat", ajoutant qu'il s'agit également d'"un moyen d'expression de la volonté populaire".

La formule de participation à la prochaine élection sera définie "lors du Conseil national qui tiendra sa session le 14 juin prochain, soit par un candidat du parti ou par le soutien d'un candidat hors parti", a ajouté M. Salah, appelant les Algériens à "se rallier aux institutions de l'Etat et à participer activement à ces échéances, quel que soit le candidat choisi".

La rencontre s'est déroulée en présence de représentants de partis politiques et de la résistance palestinienne. Le SG de l'UFDS s'est dit convaincu que "la résistance palestinienne vaincra l'occupant sioniste barbare". Le représentant du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Nadir Al Kaisi a mis en avant "le courage de la résistance palestinienne, toutes factions confondues, face à la machine de guerre de l'occupant sioniste et la poursuite de la lutte jusqu'à la libération de la Palestine et l'établissement de son Etat indépendant avec Al Qods comme capitale".

A cette occasion, M. Al Kaisi a salué les efforts "colossaux" de l'Algérie et l'action de sa diplomatie au niveau du Conseil de sécurité ainsi que son "rôle actif" pour l'admission de la Palestine comme Etat de plein droit à l'ONU. L'Algérie a mis la lumière sur "le fossé entre les peuples et les Gouvernements qui soutiennent l'entité sioniste", a-t-il relevé.