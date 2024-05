La présidente de l'Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson a salué, lors d'une séance de travail tenue vendredi à Genève (Suisse), avec le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, la contribution parlementaire algérienne à l'action de l'Union, indique un communiqué de l'APN.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "les différents défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui", soulignant "l'impératif de conjuguer les efforts pour y faire face", a précisé la même source.

La rencontre a été l'occasion pour la présidente de l'UIP, également présidente du Parlement tanzanien, de "saluer la contribution parlementaire algérienne active au sein de l'Union, notamment à travers le partage de son expérience pionnière dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", ajoute le communiqué.

Clôture des travaux du Comité préparatoire de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlements

Les travaux du Comité préparatoire de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlements, prévue fin juillet 2025, auxquels a pris part le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, ont été clôturés, vendredi à Genève (Suisse), a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Lors de cette séance, les membres du comité ont évoqué "le lieu de tenue de la prochaine conférence mondiale avec la possibilité de l'organiser dans un des sièges des instances onusiennes, à New York, à Genève ou à Vienne", a ajouté la même source.

Les membres du comité ont également "formulé des propositions sur les mesures politiques et pratiques concernant l'organisation de cet évènement, notamment le slogan de la Conférence, son ordre du jour, le déroulement de ses séances plénières, ses ateliers et les parties concernées", lit-on dans le communiqué.

Dans son intervention aux travaux du Comité, M. Boughali avait souligné "le rôle central de la diplomatie parlementaire, à travers les parlements nationaux ou l'Union interparlementaire (UIP), dans le soutien aux activités de l'ONU et le renforcement de son action multilatérale, ainsi que ses efforts pour combler le fossé démocratique observé dans les relations internationales". Le président de l'APN s'est dit convaincu qu'"en associant les représentants des peuples dans la prise de décisions mondiales et en tenant compte des opinions et des propositions des parlementaires notamment au sein de l'ONU, cela peut changer le cours du monde entier".

Evoquant ce qui a été réalisé lors des précédentes conférences sur l'action parlementaire, M. Boughali a salué le soutien apporté par l'UIP, notamment aux Parlements à faibles ressources financières et logistiques pour renforcer essentiellement le processus de numérisation, désormais indispensable pour le développement des administrations et leur gestion.