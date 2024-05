Le développement du marché des produits et services "Halal", conformes aux principes de la charia islamique a été l'un des principaux thèmes débattus dans le cadre du 15e Forum économique "Russie-Monde islamique", qui se tient du 14 au 19 mai dans la ville russe de Kazan.

Les sessions consacrées à ce thème ont permis d'évoquer plusieurs questions liées aux normes internationales des produits "Halal" et à l'adaptation des lois et réglementations nationales relatives à cette industrie.

Des experts et responsables d'organismes russes et islamiques ont mis en avant l'importance de la coopération entre les pays pour développer ce secteur et la nécessité d'améliorer la qualité et la fiabilité des produits "Halal" sur le marché mondial.

Selon les données fournies lors de ces panels, la valeur des importations de ces produits dans les pays islamiques a atteint, ces dernières années, près de 200 milliards de dollars, ce qui rend ce marché très prometteur, estiment les participants.

Dans ce cadre, le directeur du Centre de compétence "Halal" en Russie, Marat Nizamov, a révélé que la part de la Russie dans ce marché était en constante hausse, d'autant qu'elle est actuellement classée parmi les cinq plus grands pays exportateurs vers l'Organisation de la coopération islamique (OCI), aux côtés de la Chine, de l'Inde, des Etats-Unis et du Brésil.

La Russie envisage d'introduire les transactions islamiques dans le domaine du tourisme, en ce sens que les hôtels russes commenceront l'année prochaine à fonctionner selon le système "Halal-Friendly" pour les touristes, en s'appuyant sur l'expérience de plus de 30 pays islamiques. Actuellement, la Russie compte 13 hôtels qui répondent aux exigences du label Halal".

Pour sa part, le président de la Chambre islamique des services halal en Arabie saoudite, Ashraf Al-Tanbouly a mis l'accent sur la nécessité de fournir des structures hôtelières et touristiques répondant aux besoins des musulmans, à l'instar des lieux de prière dans les hôtels et les aéroports, ce qui contribuera au développement du tourisme mondial.