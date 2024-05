Pour son savoir-faire et ses capacités en matière d’innovation et de développement, Holcim El Djazaïr a été une nouvelle fois honorée.lundi dernier, que l’entreprise a remporté le prix de « l'entreprise décarbonée » lors du "SEF" , récompensant ainsi ses efforts significatifs en faveur de la durabilité et d'un impact environnemental positif.En tant que pionnier en Algérie, Holcim El Djazaïr s'est concentré sur la réduction desémissions de dioxyde de carbone dans la production de ciment.Grâce à ses initiatives novatrices, l'entreprise a réussi à réduire de plus de 40 % les émissions de CO2 par tonne de ciment grâce à sa marque CHAMIL ECO Planet. De plus, elle progresse considérablement dans le remplacement de l'énergie thermique par des combustibles alternatifs via son activité Geocycle , contribuant ainsi à la réduction des émissions directes de CO2.

Par ailleurs, Holcim El-Djazaïr a réalisé une réduction de 100% de ses besoins électriques sur son usine de production de sacs en kraft à Bordj Bou Arreridj, dans le cadre de son engagement en faveur de l'efficacité énergétique de ses installations. En outre, Holcim El-Djazaïr étudie également de nouvelles technologies innovantes, telles que

les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du CO2 « CCUS »,dans le but d'atteindre un bilan carbone neutre.Ces technologies offrent des perspectives prometteusespour l'Algérie en matière de lutte contre le changement climatique.

Les technologies « CCUS » constituent un sujet d'actualité crucial et une opportunité prometteuse pour l'Algérie, qui bénéficie de ressources locales abondantes.

Elles lui offrent l’accès à de nouvelles opportunités d’exportation, permettent d’attirer d’importants investissements et de créer des emplois, tout en soutenant les ambitions de décarbonation du pays et en stimulant son économie. « Holcim El Djazaïr est extrêmement fière de recevoir ce prix prestigieux, qui témoigne de son engagement envers la durabilité environnementale. L’entreprise continue de servir de modèle pour l’industrie cimentière, en incarnant l’esprit d’innovation et en démontrant un engagement indéfectible envers un avenir plus durable »,

